به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین مصطفی یف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان به همراه هیئت بلند پایه دولتی و سرمایهگذاری امروز چهارشنبه با حضور سعید رسولی معاون وزارت راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور وارد استان هرمزگان شدند.
این هیئت در سفر یکروزه پس از آشنایی با ظرفیتهای استان هرمزگان، عازم بندرشهید رجایی شدند.
بازدید از بخشهای مختلف کانتینری و غیرکانتینری، نفتی و لجستیک، اراضی پشتیبانی، انبارهای نگهداری و ترانزیت کالا، اسکلههای تخلیه کالاهای اساسی و ساختمان مرجع دریایی از برنامههای این سفر هیئت خارجی است.
نشست مشترک توسعه همکاریهای بندری و دریایی و تسهیل ترانزیت بین سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در بندرعباس بخش دیگری از برنامههای این هیئت تجاری است.
در این سفر سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران، این هیئت را همراهی میکنند.
