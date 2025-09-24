افتتاح نخستین واحد سیار نمک زدایی صنعت نفت ایران در دهلران

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین واحد سیار نمک زدایی صنعت نفت ایران به ظرفیت روزانه ۳۰ هزار شبکه طرح توسعه میادین نفتی چشمه خوش، دالپری و پایدار شرق دهلران مهرماه ۱۴۰۴ با حضور مسئولان کشوری واحمد کرمی استاندار ایلان افتتاح شد.
این واحد به عنوان یکی از پروژههای نوآورانه در حوزه پالایش و فرآورش نفت با هدف ارتقای ظرفیتهای تولیدی و بهبود شاخصهای زیستمحیطی صنعت نفت طراحی و راهاندازی شده است بهرهبرداری از این واحد سیار گامی مؤثر در مسیر توسعه فناوریهای بومی و افزایش بهرهوری در مناطق نفتخیز کشور به شمار میرود.
