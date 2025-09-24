  1. استانها
افتتاح نخستین واحد سیار نمک زدایی صنعت نفت ایران در دهلران

ایلام - نخستین واحد سیار نمک زدایی صنعت نفت ایران در دهلران با حضور مسئولان کشوری و استانی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین واحد سیار نمک زدایی صنعت نفت ایران به ظرفیت روزانه ۳۰ هزار شبکه طرح توسعه میادین نفتی چشمه خوش، دالپری و پایدار شرق دهلران مهرماه ۱۴۰۴ با حضور مسئولان کشوری واحمد کرمی استاندار ایلان افتتاح شد.

این واحد به عنوان یکی از پروژه‌های نوآورانه در حوزه پالایش و فرآورش نفت با هدف ارتقای ظرفیت‌های تولیدی و بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی صنعت نفت طراحی و راه‌اندازی شده است بهره‌برداری از این واحد سیار گامی مؤثر در مسیر توسعه فناوری‌های بومی و افزایش بهره‌وری در مناطق نفت‌خیز کشور به شمار می‌رود.

