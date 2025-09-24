  1. جامعه
  2. آسیب های اجتماعی
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۱

افراد دارای معلولیت در طرح استخدامی «شهید زین‌الدین» شرکت کنند

افراد دارای معلولیت در طرح استخدامی «شهید زین‌الدین» شرکت کنند

مدیرکل پیشگیری از معلولیت‌ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از آغاز ثبت‌نام در طرح استخدامی شهید زین‌الدین خبر داد و گفت: افراد دارای معلولیت در این آزمون استخدامی ثبت‌نام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، افروز صفاری‌فرد مدیرکل پیشگیری از معلولیت‌ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، از آغاز ثبت‌نام در طرح استخدامی شهید زین‌الدین خبر داد.

وی افزود: در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و تخصیص حداقل سه درصد سهمیه استخدامی دستگاه‌های اجرایی به این جامعه به خصوص در طرح استخدامی شهید زین‌الدین، ثبت‌نام در این آزمون از عصر روز سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه آغاز شده و تا روز شنبه ۵ مهرماه ادامه دارد.

مدیرکل پیشگیری از معلولیت‌ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: افراد دارای معلولیت می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی اینترنتی https://hrtc.ir/ نسبت به نام‌نویسی اقدام کنند.

مدیرکل پیشگیری از معلولیت‌ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: با توجه به اهمیت فراوان موضوع تسهیل شرایط اشتغال پایدار برای افراد دارای معلولیت به‌ویژه در استان‌های آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و گلستان و جلوگیری از تضییع حقوق آنها باید نسبت به اطلاع رسانی در این زمینه اقدام شود.

صفاری‌فرد در ادامه از تمامی ادارات کل استانی، شهرستانی و مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی خواست با استفاده از ظرفیت روابط عمومی‌ها، پایگاه‌های اینترنتی، پیامک، مجتمع‌های بهزیستی، مراکز مثبت زندگی و همچنین انجمن‌های غیردولتی فعال در حوزه معلولان، نسبت به اطلاع‌رسانی گسترده اقدام کنند تا تمام واجدان شرایط از این فرصت بهره‌مند شوند.

کد خبر 6600587

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها