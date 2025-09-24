به گزارش خبرگزاری مهر، افروز صفاری‌فرد مدیرکل پیشگیری از معلولیت‌ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، از آغاز ثبت‌نام در طرح استخدامی شهید زین‌الدین خبر داد.

وی افزود: در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و تخصیص حداقل سه درصد سهمیه استخدامی دستگاه‌های اجرایی به این جامعه به خصوص در طرح استخدامی شهید زین‌الدین، ثبت‌نام در این آزمون از عصر روز سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه آغاز شده و تا روز شنبه ۵ مهرماه ادامه دارد.

مدیرکل پیشگیری از معلولیت‌ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: افراد دارای معلولیت می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی اینترنتی https://hrtc.ir/ نسبت به نام‌نویسی اقدام کنند.

مدیرکل پیشگیری از معلولیت‌ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: با توجه به اهمیت فراوان موضوع تسهیل شرایط اشتغال پایدار برای افراد دارای معلولیت به‌ویژه در استان‌های آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و گلستان و جلوگیری از تضییع حقوق آنها باید نسبت به اطلاع رسانی در این زمینه اقدام شود.

صفاری‌فرد در ادامه از تمامی ادارات کل استانی، شهرستانی و مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی خواست با استفاده از ظرفیت روابط عمومی‌ها، پایگاه‌های اینترنتی، پیامک، مجتمع‌های بهزیستی، مراکز مثبت زندگی و همچنین انجمن‌های غیردولتی فعال در حوزه معلولان، نسبت به اطلاع‌رسانی گسترده اقدام کنند تا تمام واجدان شرایط از این فرصت بهره‌مند شوند.