فرمانده سپاه بوشهر: باید با زبان قدرت با دشمن مذاکره کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم دل ظهر چهارشنبه در همایش بصیرتی کارکنان سپاه حفاظت نیروگاه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: امروز ایران یکی از سرآمدان حوزه‌های موشکی و بهپادی نه تنها در منطقه بلکه در جهان است.

فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر ادامه داد: طراحی دشمن در جنگ ۱۲ روزه بسیار پیچیده بود و همه پازل‌های این طراحی پیچیده اجرا شد اما با حضور مردم در صحنه شکست خورد.

وی با بیان اینکه آنها انتطار داشتند با حضور مردم در خیابان‌ها کار نظام را تمام می‌کنند، افزود: با این شکست بر شکست‌های قبلی دشمن افزوده شد.

فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر تاکید کرد: پیچیده‌ترین جنگ دشمن در حال حاضر جنگ شناختی است، تصریح کرد: جنگ شناختی با روح و روان مردم درگیر است.

وی با تأکید بر اینکه آمریکا با تمدن ایران مخالف است، خاطرنشان کرد: ایران کشوری درخشان از لحاظ تمدنی بوده و هست.

وی با بیان اینکه استکبار نمی‌خواهد کشوری مثل ایران در همه حوزه‌ها بدرخشد و استقلال داشته باشد، ادامه داد: آمریکا می‌خواهد همه کشورها تابع و مطیع او باشند و چیزی غیر از این را نمی‌پذیرد و این نشان از تکبر اوست.

خرم دل با تاکید بر اینکه آمریکا مذاکره نمی‌خواهد بلکه تحمیل اراده خود را بر ما می‌خواهند، افزود: مردم در جنگ ۱۲ روزه با دشمن وارونه برخورد کردند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه اگر عزت و شرف می‌خواهیم باید مسیر دفاع مقدس در پیش بگیریم، گفت: استکبار زبان قدرت می فهمد و باید تولید قدرت کرده و با این زبان با دشمن مذاکره کرد.