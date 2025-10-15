فرمانده سپاه بوشهر: حضور مردم در جنگ ۱۲ روزه آرزوهای دشمن را باطل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم دل صبح چهارشنبه در نشست بصیرتی رزمندگان هشت سال دفاع مقدس شهر بوشهر، اظهار کرد: اکثر کشورها در برابر آمریکا اراده نظامی، اقتصادی و سیاسی ندارند.

خرم دل با تاکید بر اینکه آمریکا کار به دین و مذهب ما ندارد بلکه کار با استقلال ایران داشته و نمی‌خواهد ایران با اقتدار و مستقل را ببیند، ادامه داد: آمریکا و اسرائیل توانایی و کشش جنگ طولانی مدت ندارند.

وی با بیان اینکه دشمنان واقعاً به طور دقیق ایران و مردم ایران را به خوبی نشناخته اند، یادآور شد: در جنگ ۱۲ روزه هرچند آسیب‌هایی متحمل شدیم اما فرصت‌های خوبی به دست آوردیم و خود را به خوبی یافتیم.

فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر با تاکید بر اینکه دشمن به شدت آسیب پذیر است و این را در جنگ ۱۲ روزه به خوبی نمایان کرد، افزود: جنگ ۱۲ روزه برای ما نعمت همچنانکه حضرت امام (ره) فرمود جنگ تحمیلی ۸ ساله برای ما نعمت بود.

خرم دل خاطرنشان کرد: دشمنان بدانند که ما مثل گذشته با آنها برخورد نخواهیم کرد بلکه اگر دشمن بخواهد شیطنتی کند برخورد ما در آینده سریع و نابودکننده خواهد بود.

وی تصریح کرد: آمریکا می‌خواهد تمام دنیا در قبضه قدرت خودش باشند و چیزی جز نوکری از آنها نمی‌خواهد همانطور که رفتار رئیس جمهور آمریکا در مواجهه با مسئولین برخی کشورها می‌بینیم.

خرم دل با اشاره به اینکه همه امید دشمن در جنگ ۱۲ روزه به مردم بود اما حضور مردم در صحنه همه آرزوها و برنامه‌های آنها را باطل کرد، خاطرنشان کرد: در دفاع از کشور و پاسخگویی به آنها از آمادگی لازم برخوردار بوده و به فضل الهی به شدت جواب دشمن را خواهیم داد.

فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر با بیان اینکه دشمن در توهم بود که مردم در دفاع از کشور منفعل خواهد بود، گفت: دشمن می‌خواهد ما را منفعل و خسته کرده و بر ما سلطه پیدا کند.