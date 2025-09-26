فرمانده سپاه بوشهر: مذاکره راه نجات ما نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم دل صبح جمعه در یادواره شهدای اقتدار روستای باغک با تاکید بر اینکه حضور مردم در جنگ ۱۲ روزه گره‌های کور را باز کرد، اظهار کرد: مردم هم در هشت سال دفاع مقدس و هم در جنگ ۱۲ روزه نسبت به نظام، انقلاب و رهبری وفادار بوده و این وفاداری به عنوان برگ زرینی در تاریخ ایران و جهان ثبت شد.

خرم دل با اشاره به اینکه در جنگ ۱۲ روزه انصافاً مسئولین خوش درخشیدند، ادامه داد: دشمن برای خسته و ناامیدی مردم با برنامه به میدان آمده بود.

وی با بیان اینکه دشمن در جنگ ۱۲ روزه برای نابودی ایران هرچه در توان داشت به میدان آورد، افزود: باید گنجینه‌های دفاع مقدس به مردم و خصوصاً جوانان بازگو شود و به عنوان میراث گرانبهایی در دانشگاه‌ها و در بین عموم مردم بازگو شود.

فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر تاکید کرد: اگر می‌خواستیم هشت سال دفاع مقدس را به شیوه و شکل ارتش‌های جهان اداره کنیم شکست می‌خوردیم چرا که در ارتش‌های جهان بویی از دین، خدا و فرهنگ شهادت طلبی نیست در حالی که برای ما این فرهنگ باعث رویش می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه اتکا به تجهیزات نظامی بدون توجه به خدا و فرهنگ شهادت طلبی باعث ناامیدی می‌شود، خاطرنشان کرد: امروز دشمنان در مقابل ما با انسجام کامل آمده اند و نمی‌خواهند ایران عزیز اتحاد داشته باشند.

وی با بیان اینکه قطعاً رژیم اشغال گر صهیونیستی با اتکال به خدا و وحدت مردم از بین خواهد رفت، ادامه داد: مردم ایران در دو دفاع مقدس در برابر دشمنان سربلند بیرون آمدند.

خرم دل با تاکید بر اینکه مردمی کردن جنگ‌ها در دسور کار بوده و این کار در حال حاضر نیز مؤثر است، افزود: امروز ما باید در همه عرصه‌ها قدرت تولید کنیم همانطور که در دفاع مقدس ۸ ساله به خوبی این کار کردیم.

وی با تأکید بر اینکه ما باید در همه حوزه‌ها به جوانان اعتماد داشته باشیم، ادامه داد: هر زمانی نظام نیاز داشته جوانان حضور مؤثر خود را به خوبی به همگان نشان داده اند و دولت نیز باید در مقابل به آنها اعتماد داشته باشد تا بتوانیم راه و مسیر انقلاب را به خوبی بپیماییم.

خرم دل با بیان اینکه این وضعیت وحدت باید استمرار داشته باشد، تصریح کرد: اگر وحدت داشته باشیم دشمنان نمی‌توانند در ما خللی ایجاد کنند.

وی تاکید کرد: ما باید انسجام ملی را باید حفظ کرده و نباید بگذاریم برخی جریانات و احزاب خدشه‌ای به وحدت ما وارد کنند.

فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر خاطرنشان کرد: برگزاری یادواره شهدا ضمن اینکه یاد و خاطره شهدا را زنده نگه می‌دارد تظاهرات و راهپیمایی برای نظام و انقلاب است.

خرم دل بیان کرد: واقعاً دشمنان ایرانی‌ها را نشناخته اند چرا که اگر آنها ایرانی‌ها را می‌شناختند و از تاریخ عبرت می‌گرفتند هیچ وقت حتی خیال حمله به ایران هم در سر نمی‌پروراندند.

وی اظهار داشت: آمریکا مذاکره راه برای مذاکره نمی‌خواهد بلکه این کار را برای تبعیت و نوکری هر کشوری خواسته و کمتر از این هم راضی نمی‌شود.

خرم دل با تأکید بر اینکه آمریکا هیچ ارزشی برای بشریت قائل نیست، یادآور شد: آمریکا مذاکره راه به مقصود نخواهد رساند.

وی با اشاره به اینکه مذاکره راه نجات ما نیست، ادامه داد: خواسته دشمنان این است که ما را بمباران کنند اما موشک نداشته باشیم و این هیچ عقل سالمی نمی‌پذیرد.

فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر با تاکید بر اینکه مسیر هسته‌ای ایران ادامه خواهد یافت اما نه برای بمب هسته‌ای چرا که ولایت فقیه ساخت بمب هسته‌ای را حرام اعلام کرده است، گفت: هسته‌ای را برای حوزه‌های حوزه‌های مختلفی استفاده خواهیم کرد.