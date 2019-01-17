ارتش وسپاه دست از دست هم برنمی دارند تا قدرت آمریکا را سرکوب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در گردهمایی بسیجیان کوی های سازمانی آجا که در مرکز پشتیبانی شهید فیض الله امانی نیروی زمینی ارتش برگزار شد، با اشاره به سانحه هوایی هواپیمای بویینگ ۷۰۷ نیروی هوایی اظهارداشت: ما امروز داغدار شهادت همرزمانمان در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم که برای خدمت به مردم جان خود را فدا کردند.

وی در ادامه با اشاره به جنگ تحمیلی هشت ساله استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی، اظهارداشت: سال ۵۹ انقلاب اسلامی ایران با یک هجوم ناجوانمردانه دشمن روبرو شد، دشمن تا هفت کیلومتری اهواز و نزدیکی قصر شیرین آمد و بخش قابل توجهی از کشور را اشغال کرد.

امیر موسوی ادامه داد: ارتش و سپاه مقابل دشمن ایستادند و توانستند آن را متوقف کنند و اینجا بود که معجزه امام خمینی (ره) شکل گرفت، ایشان مردم را به مقابله با دشمن فراخواندند و بسیج مردمی به میدان مقابله با دشمن آمد، مردم ندای رهبر انقلاب را لبیک گفتند و همه از زن و مرد به میدان آمدند و دست در دست ارتش و سپاه دشمن تا دندان مسلح مورد حمایت آمریکا و استکبار جهانی را از کشور بیرون راندن و پشت دشمن را به خاک رساندند.

امیر موسوی با بیان اینکه دشمنان مسیر مقابله با انقلاب را تغییر داده و به میدان جنگ نرم و نیمه سخت در عرصه فضای مجازی آمد است، گفت: اگرچه دشمن با تمام توان در عرصه مجازی به میدان آمده، اما واقعیت این است که مردم و مسئولان همچون جنگ تحمیلی به میدان مقابله با دشمن در عرصه جنگ نرم نیامده اند.

وی در ادامه تصریح کرد: ای مردم و بسیجیان و ای عاشقان قران، اسلام، کربلا و حضرت عباس در عرصه فضای مجازی سومار، خرمشهر و مهران در محاصره است و بیم سقوط می رود، پس ای لشکر صاحب زمان آماده باشید.

سرلشکر موسوی در ادامه تصریح کرد: ما باید با پیروی از شهدا و رزمندگان که دشمن را از کشور بیرون راندند، دشمن را در فضای مجازی از مرزهای فکری، عقیدتی و فرهنگی خود بیرون برانیم، ملت ما این توان را دارد، ما ملتی هستیم که در مقابل استکبار با تمام توانش ایستادیم و آنها را شکست دادیم.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر با تمام توان و اعتقاد راسخ به میدان بیاییم همانگونه که دشمن را در عرصه جنگ نظامی شکست دادیم، می توانیم دشمن را در عرصه جنگ نرم نیز شکست دهیم.

وی فضای مجازی را بسیار گسترده و پیچیده دانست و گفت: دشمنان اسلام، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه را هدف قرار داده اند تا در موفقیت و کار آمدی آنها ایجاد شبهه کنند.

فرمانده کل ارتش دفاع از اسلام، ولایت فقیه، انقلاب اسلامی و دفاع از مقام معظم رهبری را آتش به اختیار دانست و گفت: دشمنان شاید شبهه ای ایجاد کنند که در ظاهر پاسخ به آن دشوار باشد اما آن جوان در ظهر عاشورا و در صحرای کربلا راه را به ما نشان داد و گفت اگر دست من را قطع کنید، باز هم دست از دین برنمی دارم، این حرفی است که همه ما باید بزنیم، اگر مشکلی وجود داشته باشد و یا دست ما را قطع کنند دست از دین و انقلاب اسلامی بر نمی داریم.

امیر موسوی در ادامه تاکید کرد: در فصای مجازی دشمنان انقلاب اسلامی باید قدرت ما را درک و دچار ترس و وحشت شوند، استکبار جهانی به رهبری رژیم صهیونیستی، آمریکایی جنایت کار و انگلیس خبیث و منافقین رو سیاه باید بدانند که ملت بزرگ ایران دست از اسلام و انقلاب اسلامی بر نمی دارند.

وی ایجاد اختلاف میان ارتش و سپاه را از مهمترین اهداف دشمنان دانست و گفت: دشمنان با تمام توان می خواهند میان ارتش و سپاه اختلاف ایجاد کنند، به عنوان مثال این موضوع را در فضای مجازی منتشر می کنند که چرا میان بودجه ارتش و سپاه تفاوت وجود دارد، باید گفت آیا منافقین دلشان برای بودجه ارتش سوخته؟ یا آمریکای جنایت کاری که دارو، شیر خشک و ملزومات اولیه زندگی مردم را تحریم کرده دلش برای کاهش بودجه ارتش و سپاه سوخته است؟! نباید به دنبال این مسائل رفت، زیرا رفتن به دنبال این موضوعات خواست دشمنان است، همه فضای مجازی باید پر از اتحاد و برادری سپاه و ارتش باشد تا کور شود آنکه نمی تواند اتحاد ارتش و سپاه را ببیند.

وی افزود: ارتش و سپاه دست از دست هم برنمی دارند تا قدرت آمریکا را سرکوب کنند و اضمحلال رژیم صهیونیستی را شاهد باشند.



فرمانده کل ارتش گفت: دشمنان در فضای مجازی با انتشار مطالب کذب به دنبال کاهش روحیه ارتشیان هستند اما یکی از وظایف ارتش الهی و لشکر صاحب زمان این است که روحیه خود را بالا ببرد.



وی خواست مقام معظم رهبری را وجود ارتش قدرتمند و با اقتدار دانست و تاکید کرد: در فضای مجازی دفاع از انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و اقتدار نظام باید برای ما اصل باشد و بر آن تاکید کنیم.



امیر موسوی در پایان خطاب به جوانان گفت: باید مراقب رفتار خود در فضای مجازی باشیم و از غیبت و گسترش شایعه جلو گیری کنیم. ما لشکر صاحب زمان هستیم، پس باید با امر به معروف و نهی از منکر از گسترش بی اخلاقی جلوگیری کنیم.