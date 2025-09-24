  1. هنر
دوبله «نقشه فنیقی» وس اندرسون در نمایش خانگی

دوبله فیلم سینمایی «نقشه فنیقی» به کارگردانی وس اندرسون در شبکه نمایش خانگی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، فیلم آمریکایی «نقشه فنیقی» به کارگردانی وس اندرسن و با حضور بازیگرانی چون بنیسیو دل تورو، ترومن هنکس، استیو پارک، اسکات شپرد و ویلم دفو با دوبله اختصاصی در فیلیمو منتشر شد.

این فیلم که در سال ۲۰۲۵ تولید شده، در ژانر اکشن و کمدی قرار دارد و اکنون با دوبله‌ای حرفه‌ای در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: کُردا، تاجری ثروتمند، تنها دخترش را که راهبه‌ای مذهبی است به‌عنوان وارث دارایی‌های خود معرفی می‌کند. اما هنگامی که او کسب‌وکاری تازه راه می‌اندازد، خود و دخترش هدف سرمایه‌داران فرصت‌طلب، تروریست‌های خارجی و آدمکش‌های بی‌رحم قرار می‌گیرند.

دوبله فارسی این فیلم با مدیریت مهسا عرفانی و حضور جمعی از گویندگان دوبله از جمله شروین قطعه‌ای، تورج مهرزادیان، نرگس فولادوند، رضا آفتابی، همت مومیوند، پویا فهیمی، نغمه عزیزی‌پور، ابوالفضل شاه‌بهرامی، علیرضا اوحدی و محمدرضا فصیحی‌نیا انجام شده است. صداگذاری اثر را محمدمهدی یقطین و ترجمه آن را مریم صراف‌ها برعهده داشته‌اند.

فیلم «نقشه فنیقی» در استودیو قرن ۲۱ دوبله شده و از طریق پلتفرم فیلیمو در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

عطیه موذن

