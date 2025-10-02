به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه نمایش سیما، در ادامه پخش آثار روز سینمای جهان، فیلم سینمایی «خون در غبار» به کارگردانی راد بلنک هارست محصول ۲۰۲۳، امشب پنجشنبه ۱۰ مهر ساعت ۲۳ روانه آنتن شبکه نمایش می شود.

این فیلم در مورد یک فروشنده دوره‌گرد به نام کلیف است که با مشکلات مالی فراوانی در زندگی دست و پنجه نرم می‌کند. در این میان او با فردی بی‌پروا به نام ریکی آشنا می‌شود که با خرید و فروش سلاح‌های غیرقانونی در سرتاسر منطقه، پول زیادی به دست می‌آورد. حال کلیف ناامیدانه موافقت می‌کند تا با ریکی شریک شده و برای یک رئیس کارتل آمریکایی به نام جان، مواد مخدر و اسلحه جابه‌جا کند.

هنرمندانی همچون جاش لوکاس، کیت هرینگتون، اسکوت مک‌نری، ایتن ساپلی، استیون درف، نورا زهتنر، کریس مولینکس، تراویس دبلیو برویر، امبر رز میسون، اورت بلانک و غیره در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«خون در غبار» پس از حضور در جشنواره‌های بین‌المللی متعدد موفق شد برنده ۳ جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم بلند و بهترین داستان شده و نامزد دریافت ۳ جایزه دیگر نیز شود که از میان آنها می‌توان به نامزدی جایزه بهترین فیلم، بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین کارگردانی اشاره کرد.

«خون در غبار» در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شده و شبکه نمایش سیما برای مخاطبان خود آن را پخش خواهد کرد. این فیلم پنجشنبه شب ساعت ۲۳ پخش می‌شود و بازپخش آن روز جمعه ۱۱ مهر ساعت‌ ۵ و ۱۵ خواهد بود.