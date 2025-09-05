«فرمول یک» با صدای کیکاووس یاکیده در شبکه نمایش خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، فیلم «فرمول یک» با بازی برد پیت، دامسون ایدریس، خاویر باردم، کری کاندن و توبیاس منزیس، داستانی از بازگشت دوباره یک قهرمان فراموش‌شده به پیست مسابقات را روایت می‌کند. نسخه دوبله‌شده فیلم به کارگردانی جوزف کوشینسکی در شبکه نمایش خانگی عرضه شده است.

سانی هیز با بازی برد پیت که در دهه ۹۰ ستاره‌ای نوظهور در دنیای فرمول یک بود، پس از یک تصادف هولناک از اوج کنار می‌رود. اما سال‌ها بعد، دعوت هم‌تیمی قدیمی‌اش روبن سروانتس (خاویر باردم) فرصتی تازه برای بازگشت و اثبات دوباره توانایی‌های او فراهم می‌کند.

دوبله این اثر با مدیریت علی منانی انجام شده و گویندگان مطرحی چون کیکاووس یاکیده (برد پیت؛ سانی هیز)، غلامرضا صادقی (خاویر باردم؛ روبن سروانتس)، علی منانی (دامسون ایدریس؛ جاشوآ پیرس)، نرگس فولادوند (کری کاندن؛ کیت مک‌کنا)، سارا جعفری (سارا مایلز؛ بیرنادت پیرس)، محمدرضا فصیحی‌نیا (شیا ویگهام؛ چیپ هارت و سامسون کایو؛ کش‌من)، امیربهرام کاویان‌پور (توبیاس منزیس؛ پیتر بنینگ)، فرزاد احمدی (عبدول سالیس؛ داج)، ابوالفضل شاه‌بهرامی (کیم بودینا؛ کاسپر اسمولینسکی)، شهراد بانکی (گزارشگر مسابقه)، ارسلان جولایی (جوزف بالدراما؛ ریکو فازیو)، سعید میری (سیمون کونز؛ دن کاوندیش و خبرنگار کنفرانس خبری)، نغمه عزیزی‌پور (لیز کینگزمن؛ لیزبت بامپتون و مدیر روابط‌عمومی)، لادن سلطان‌پناه (رامونا فون پوش؛ لیزل)، پریا شفیعیان (کالی کوک؛ جودی)، علیرضا اوحدی (ویل مریک؛ هیو نیکلبی)، مسعود سلطانی (لی دیفی؛ خبرنگار و کوین مگنوسن؛ زک) و محمد بهاریان در آن حضور دارند.

مترجمی فیلم را مریم صراف‌ها بر عهده داشته و صدابرداری و صداگذاری نیز توسط مهدی بهزادپور و محمدمهدی یقطین در استودیو «قرن ۲۱» انجام شده است و در فیلیمو در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

«فرمول یک» در کنار صحنه‌های پرهیجان مسابقات، نگاهی انسانی به رفاقت، رقابت و مسیر پرچالش رستگاری دارد.