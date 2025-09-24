به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا موالیزاده عصر امروز چهارشنبه در مراسم استقبال از مدالآوران خوزستانی تیم ملی کشتی فرنگی در فرودگاه اهواز با تقدیر از عملکرد درخشان این ورزشکاران، اظهار کرد: وقتی به حرکت بچههایمان در عرصههای ورزشی نگاه میکنیم، میبینیم خوشبختانه افتخارآفرین بودند و توانستند بر بالای سکو بایستند و باعث غرور و مباهات مردم عزیز استانمان و کشورمان شوند.
وی، خوزستان را سرآمد در کشتی فرنگی دانست و افزود: خوزستان هم در کشتی فرنگی و هم در کشتی آزاد از دیرباز پیشتاز بوده و خوشبختانه این بچههای ما توانستند پنج مدال شامل دو طلا، دو نقره و یک برنز را کسب کنند.
استاندار خوزستان با تأکید بر اینکه این ورزشکاران علاوه بر قهرمانی، روحیه فتوت و پهلوانی را نیز نمایش دادند، گفت: وقتی که آنها غرورآفرین و با صلابت در مقابل پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران ایستادند، ادای احترام کردند و زانو زدند، نشان دادند که دارای عرق ملی والایی هستند.
موالیزاده با بیان اینکه دیدن این صحنهها باعث افتخار هر ایرانی است، تصریح کرد: من وقتی این صحنهها را دیدم و همین الان که تعریف میکنم، مو بر تنم راست میشود. به عنوان یک ایرانی افتخار میکنم که بچههای خوزستان اینقدر عرق ملی دارند و به کشورشان علاقهمندند.
وی بیان کرد: این انتظار از این بچهها بود، چرا که در خانوادههای اصیل و با فرهنگ اصیل تربیت شدهاند و این فرهنگ در رفتارشان به خوبی نمایان است.
استاندار خوزستان در پایان تأکید کرد: بحث فقط تشک و گرفتن امتیاز نیست، بلکه رفتار و حرکات این ورزشکاران قبل، حین و بعد از مسابقه دارای ارزشی بسیار بالاست که آنها در این زمینه حقیقتاً درخشیدند و آفرین بر این بچهها که باعث غرور و مباهات همه ما شدند.
