به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت های هی بال قهرمانی آسیا که در اردن جریان دارد و در مرحله نیمه نهایی، محمدعلی پردل در رقابت با «احمد الاوکایلی» از کشور میزبان به برتری ۷ بر ۲ دست یافت و به مرحله فینال راه یافت.

پردل در دو دیدار ابتدایی خود در این دوره مسابقات ابتدا «بصیل الفصادی» و «خالد الفخوری» از اردن را با نتیجه مشابه ۷ بر صفر شکست داد. پردل در سومین دیدار برابر «رضا مهدبن حسن» دیگر نماینده اردن به برتری ۷ بر ۲ دست یافت سپس با غلبه بر حریفی از عراق به جمع ۸ بازیکن برتر راه یافت. او در این مرحله «دامدینجاتز» از مغولستان را ۷ بر ۳ از پیش روی برداشت و به نیمه نهایی رسید.

محمد علی پردل در مرحله فینال رقابت های هی بال قهرمانی آسیا با «ساتیپ گولاتی» از هند دیدار می کند.

سینا ولیزاده دیگر نماینده هی بال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا بود که با غلبه بر ۲ نماینده از سریلانکا تا جدول ۱۶ نفره پیش رفت اما در این مرحله مقابل «رضامهدبن حسن» از کشور میزبان باخت و حذف شد.

علی مقصود هم در این مسابقات ابتدا «تور چئون لانگ» از مالزی را ۶ بر ۵ شکست داد اما در ادامه مقابل «محمد عبدالکریم عزیز» از سوریه ۴ بر ۵ و مقابل «شهباز عادل خان» از هند با نتیجه ۷ بر ۵ شکست خورد و از رسیدن به مرحله یک هشتم نهایی باز ماند.