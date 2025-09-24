به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات هی بال لیگ حرفه‌ای سوپر تور چین با حضور ۸۰۰ ورزشکار آغاز شد. محمد علی پردل تنها نماینده ایران در این مسابقات بود که تا جمع ۳۲ بازیکن برتر این رقابت‌ها پیش رفت.

این نماینده ایران در مرحله یک شانزدهم، حریفی از مغولستان را ۱۳ بر ۳ شکست داد و به مرحله یک‌ هشتم صعود کرد اما او در این مرحله برابر «ژانگ کونپنگ» از چین با نتیجه ۱۳ بر ۴ مغلوب شد و به جدول شانس مجدد رفت.

نماینده کشورمان در جدول شانس مجدد ابتدا برابر «ریچارد هالیدی» از آفریقای جنوبی ۱۳ بر ۶ پیروز شد اما در دیگر دیدار خود مقابل «لو چن چیه» با نتیجه ۱۵ بر ۱۲ شکست خورد و از صعود به جمع ۸ بازیکن پایانی بازماند.

محمدعلی پردل در رده بندی نهایی صاحب جایگاه ۱۲ شد.