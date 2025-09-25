مسیر پر پیچ و خم نتانیاهو به نیویورک از ترس بازداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ۱۲ تلویزیونی رژیم صهیونیستی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم مسیر حرکت هواپیمای خود به سمت نیویورک برای شرکت در اجلاس محمع عمومی سازمان ملل متحد را به نحوی انتخاب کرده است که هواپیمایش کمترین میزان حضور در آسمان کشورهای اروپایی را داشته باشد.
رسانههای اسرائیلی فاش کردند که هواپیمای بنیامین نتانیاهو در این پرواز پر پیچ و خم، جنوبیترین مسیر ممکن را در پیش گرفت تا عبور حداقلی از حریم هوایی کشورهای اروپایی داشته باشد. عدم ورود به آسمان فرانسه یکی از اولویتهای پرواز نتانیاهو بوده است. این اقدام نتانیاهو به دلیل محدودیتهای پروازی ناشی از حکمهای بازداشتی بود که دادگاه کیفری بینالمللی علیه وی صادر کرده است.
بر اساس این گزارش هواپیمای اسرائیلی تنها از حریم هوایی یونان و ایتالیا عبور کرده است و اکنون از طریق تنگه جبل الطارق در مسیر اقیانوس اطلس قرار دارد. کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که زاحی هنگبی، رئیس شورای امنیت رژیم صهیونیستی به طرز عجیبی در این سفر نتانیاهو را همراهی نکرده است.
روزنامه صهیونیستی معاریو نیز نوشت که رژیم صهیونیستی مسیر طولانیتری را برای این هواپیما انتخاب کرده که باعث اضافه شدن سوخت و محدودیتهای لجستیکی شد که منجر به کاهش حجم همراهان رسمی گردید و به همین علت خبرنگاران از حضور در این سفر منع شدند.
این سفر در حالی انجام شد که معترضان داخلی به سیاستهای نتانیاهو نیز تا فرودگاه بینالمللی بن گوریون در تل آویو، نتانیاهو را همراهی کردند تا اعتراض خود را به سیاستهای وی در سرزمینهای اشغالی اعلام کنند.
