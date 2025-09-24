به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، کمیته‌های مقاومت در فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: عملیات یمنی‌ها در هدف قرار دادن «ام الرشراش» شکنندگی پدافند هوایی و کل دستگاه نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را آشکار کرد.

کمیته‌های مقاومت در فلسطین افزود: ما به برادرانمان در یمن، سرزمین جهاد و مقاومت که حامیان واقعی مردم فلسطین و مقاومت آنها هستند، درود می‌فرستیم.

«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن ساعاتی قبل، با صدور بیانیه‌ای از انجام حملات پهپادی به برخی مواضع دشمن صهیونیستی در جنوب سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

وی در این بیانیه گفت که نیروهای یمنی با دو فروند پهپاد بندر «ام الرشراش» در سرزمین‌های اشغالی را در هم کوبیده‌اند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که این عملیات اهداف خود را محقق کرد و سامانه‌های رهگیری دشمن در مقابله با آن ناکام ماندند.

به گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن این دومین حمله پهپادی به سرزمین‌های اشغالی در ۲۴ ساعت گذشته است.

رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که شمار مجروحان حمله پهپادی ارتش یمن به ایلات اشغالی به ۴۸ نفر رسیده است که حال دو نفر از آنها وخیم است.