۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

نتانیاهو پیش ازعزیمت به نیویورک:با ترامپ درباره اهداف جنگ گفتگو می‌کنم

نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیش از عزیمت به نیویورک برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که با دونالد ترامپ برای بررسی اهداف جنگ در غزه مذاکره خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیش از عزیمت به نیویورک گفت که با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره لزوم تکمیل اهداف جنگ گفتگو خواهد کرد.

بنیامین نتانیاهو در سخنان خود پیش از عزیمت به نیویورک، با اشاره به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین توسط برخی کشورهای اروپایی، گفت که این اتفاق را محکوم خواهد کرد این اتفاق رخ نخواهد داد.

وی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی جنگ و انزوا و نفرت عمومی از رژیم صهیونیستی در نتیجه جنایات آن از یک طرف و خسارات و فرسایش ارتش از طرف دیگر، مدعی شد: با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، درباره فرصت‌های بزرگی که پیروزی ما برایمان فراهم کرده و نیاز ما به دستیابی به هدف جنگ گفتگو خواهم کرد.

