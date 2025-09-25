به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیش از عزیمت به نیویورک گفت که با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره لزوم تکمیل اهداف جنگ گفتگو خواهد کرد.

بنیامین نتانیاهو در سخنان خود پیش از عزیمت به نیویورک، با اشاره به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین توسط برخی کشورهای اروپایی، گفت که این اتفاق را محکوم خواهد کرد این اتفاق رخ نخواهد داد.

وی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی جنگ و انزوا و نفرت عمومی از رژیم صهیونیستی در نتیجه جنایات آن از یک طرف و خسارات و فرسایش ارتش از طرف دیگر، مدعی شد: با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، درباره فرصت‌های بزرگی که پیروزی ما برایمان فراهم کرده و نیاز ما به دستیابی به هدف جنگ گفتگو خواهم کرد.