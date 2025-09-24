به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی جروزالمپست در گزارشی نوشت که یمنیها همچنان نقاط ضعف (رژیم) اسرائیل را کشف میکنند و نفوذ آنها به اسرائیل همچنان پایدار، مخرب و در نهایت کشنده است.
به نوشته این روزنامه صهیونیستی، پهپادهای یمنی که ارزانتر از موشکها هستند، عموماً خسارات قابل توجهی به سرزمینهای اشغالی وارد کردهاند.
جروزالمپست در ادامه نوشت: جنگ طولانی شده و تهدیدها متنوع شدهاند. یمنیها در نفوذ به پدافند هوایی اسرائیل موفق هستند. جلوی یمنیها را نمیتوان گرفت و راه حل واقعی پایان دادن به جنگ است.
به نوشته این رسانه صهیونیستی، هر توییت تهدیدآمیزی که توسط وزیر جنگ (رژیم) اسرائیل منتشر میشود، تنها ناتوانی اسرائیل را نشان میدهد.
«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، با صدور بیانیهای از انجام حملات پهپادی به برخی مواضع دشمن صهیونیستی در جنوب سرزمینهای اشغالی خبر داد.
وی در این بیانیه گفت که نیروهای یمنی با دو فروند پهپاد بندر «ام الرشراش» در سرزمینهای اشغالی را در هم کوبیدهاند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که این عملیات اهداف خود را محقق کرد و سامانههای رهگیری دشمن در مقابله با آن ناکام ماندند.
به گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن این دومین حمله پهپادی به سرزمینهای اشغالی در ۲۴ ساعت گذشته است.
رسانههای صهیونیستی اعلام کردند که شمار مجروحان حمله پهپادی ارتش یمن به ایلات اشغالی به ۴۸ نفر رسیده است که حال دو نفر از آنها وخیم است.
نظر شما