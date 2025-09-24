تصمیم اسپانیا برای اعزام یک کشتی و محافظت از ناوگان «صمود»

‌به گزارش خبرگزاری مهر، اسپانیا اعلام کرد یک «کشتی عملیاتی» نیروی دریایی را از کارتاخنا به شرق مدیترانه اعزام می‌کند تا از کاروان صمود در مسیر خود به غزه محافظت و به آن کمک کند.

این اعزام پس از تشدید حملات به قایق‌های بشردوستانه، از جمله ۱۴ حمله پهپادی شبانه که شب گذشته به چندین کشتی آسیب رساند، تأیید شد.



مارگاریتا روبلز، وزیر دفاع اسپانیا، این مأموریت را یک «تعهد قانونی و اخلاقی» خواند و تأکید کرد که خدمه بشردوستانه را نمی‌توان در برابر حملات مکرر در آب‌های بین‌المللی بی‌دفاع رها کرد.

نخست‌وزیر اسپانیا نیز با انتشار توییتی درباره اعزام این کشتی گفت که کشورش می‌خواهد که قانون بین‌المللی اجرا شود و حق شهروندانش برای دریانوردی امن در دریای مدیترانه محترم شمرده شود.

وی افزود فردا، یک کشتی عملیات دریایی (BAM) مجهز به تمام امکانات لازم، از کارتاخنا حرکت خواهد کرد تا در صورت لزوم به ناوگان کمک کرده و هرگونه عملیات نجاتی را انجام دهد.

کاروان جهانی «صمود» متشکل از بیش از ۵۰ کشتی با هدف کمک به مردم غزه و شکستن محاصره این باریکه، اوایل شهریور ماه از بندر بارسلون اسپانیا حرکت خود را آغاز کرد و به تدریج کشتی‌های دیگری از مناطق مختلف جهان به آن پیوستند.

دوشنبه شب گذشته ۹ قایق ناوگان صمود هدف ۱۲ حمله پهپادی دشمن صهیونیستی قرار گرفت.