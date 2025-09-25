به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، گویدو کروزِتو وزیر دفاع ایتالیا اعلام کرد که این کشور یک کشتی دیگر را برای همراهی و حمایت از ناوگان بینالمللی صمود متشکل از کمکهای انسانی به غزه اعزام خواهد کرد.
پیش از این، جورجیو ملونی نخستوزیر اسپانیا اعلام کرده بود که این کشور یک کشتی عملیات دریایی برای همراهی و حمایت از ناوگان صمود و انجام مأموریت نجات اعزام خواهد کرد.
دیروز نیز گویدو کروزِتو، وزیر دفاع ایتالیا حمله شبانه رژیم صهیونیستی به ناوگان بینالمللی «صمود» که با هدف شکستن محاصره نوار غزه به دست رژیم صهیونیستی، به سوی این باریکه در حرکت است را به شدت محکوم کرد.
کروزتو در بیانیهای همچنین گفت که یک کشتی متعلق به نیروی دریایی ایتالیا را برای ارائه کمک، به سمت ناوگان صمود هدایت کرده است.
بیش از ۵۰ کشتی در آبهای سرزمینی جنوب یونان در دریای مدیترانه گرد هم آمدهاند تا با ۶ کشتی دیگر که از جزیره کرت یونان رسیدهاند، عازم غزه شوند. این کشتیها بخشی از ناوگان جهانی «صمود» هستند که به سمت نوار غزه حرکت میکنند تا محاصره رژیم صهیونیستی را که نزدیک به دو سال است بر آن تحمیل شده، بشکنند.
