فرانسه حمله به ناوگان جهانی «صمود» را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیهای اعلام کرد: از نزدیک حرکت ناوگان جهانی «صمود» (مقاومت) به سوی غزه را دنبال میکنیم.
وزارت امور خارجه فرانسه در این بیانیه اعلام کرد که همه حملات صورت گرفته به کشتیهای ناوگان جهانی صمود را محکوم میکند.
دوشنبه شب گذشته ۹ قایق ناوگان صمود هدف ۱۲ حمله پهپادی دشمن صهیونیستی قرار گرفت.
کاروان جهانی «صمود» متشکل از بیش از ۵۰ کشتی با هدف کمک به مردم غزه و شکستن محاصره این باریکه، اوایل شهریور ماه از بندر بارسلون اسپانیا حرکت خود را آغاز کرد و به تدریج کشتیهای دیگری از مناطق مختلف جهان به آن پیوستند.
نظر شما