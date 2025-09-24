به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره به نقل از مدیریت ناوگان جهانی «صمود» (مقاومت) اعلام کرد چندین کشور به شهروندان خود که در این ناوگان شرکت دارند درباره حمله قرب الوقوع اسرائیل هشدار دادند.

مدیریت ناوگان جهانی صمود از پرواز گسترده پهپادها بر فراز یکی از بزرگترین کشتی‌های این ناوگان خبر داد و گفت ما در عرشه این کشتی وضعیت آماده باش اعلام کردیم.

کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه نیز ساعتی قبل اعلام کرد که سه پهپاد در حال حاضر بر فراز کشتی عمر المختار که به تنهایی برای پیوستن به ناوگان صمود در حرکت است، در حال پرواز هستند.

کاروان جهانی «صمود» متشکل از بیش از ۵۰ کشتی با هدف کمک به مردم غزه و شکستن محاصره این باریکه، اوایل شهریور ماه از بندر بارسلون اسپانیا حرکت خود را آغاز کرد و به تدریج کشتی‌های دیگری از مناطق مختلف جهان به آن پیوستند.

دوشنبه شب گذشته ۹ قایق ناوگان صمود هدف ۱۴ حمله پهپادی دشمن صهیونیستی قرار گرفت.

گفتنی است که پروتکل اضطراری دیشب پس از پرواز پهپادها بر فراز ناوگان و شلیک پرتابه‌ها و بمب‌های صوتی به سمت برخی از کشتی‌ها، در تمام کشتی‌های ناوگان جهانی صمود فعال شد.

در پی این حملات و تهدیدها صبح چهارشنبه یک کشتی نجات و امداد ایتالیایی برای حفاظت از ناوگان صمود اعزام شد. اسپانیا نیز اعلام کرد یک «کشتی عملیاتی» نیروی دریایی را از کارتاخنا به شرق مدیترانه اعزام می‌کند تا از کاروان صمود در مسیر خود به غزه محافظت و به آن کمک کند.