به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «خوسه مانوئل آلبارز»، وزیر امور خارجه اسپانیا گفت: ما یک کشتی نظامی برای محافظت از ناوگان «صمود» که تعداد زیادی از شهروندان ما در آن شرکت دارند، اعزام خواهیم کرد.

وی افزود: ما درباره حمله به ناوگان صمود هشدار می‌دهیم.

این تصمیم اسپانیا در حالی اتخاذ شده است که ناوگان جهانی صمود متشکل از چندین کشتی برای شکستن محاصره غزه طی روزهای گذشته بارها هدف حملات پهپادی قرار گرفته است و یا پرواز گسترده پهپادها بر فراز این کشتی‌ها گزارش شده است.

پروتکل اضطراری پس از پرواز پهپادها بر فراز ناوگان و شلیک پرتابه‌ها و بمب‌های صوتی به سمت برخی از کشتی‌ها، در تمام کشتی‌های ناوگان جهانی صمود فعال شد.

ایتالیا نیز پیش از این دو کشتی برای محافظت از ناوگان صمود اعزام کرده است.

کاروان جهانی «صمود» متشکل از بیش از ۵۰ کشتی با هدف کمک به مردم غزه و شکستن محاصره این باریکه، اوایل شهریور ماه از بندر بارسلون اسپانیا حرکت خود را آغاز کرد و به تدریج کشتی‌های دیگری از مناطق مختلف جهان به آن پیوستند.