۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۱

فعال تونسی ناوگان «صمود»: حملات پهپادی مانع ماموریت ما نمی‌شود

یک فعال تونسی مستقر در ناوگان جهانی صمود برای شکستن محاصره غزه گفت که حملات پهپادی مانع ماموریت این ناوگان نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «غسان الحنشیری»، فعال تونسی و عضو کمیته هماهنگی ناوگان جهانی «صمود» (مقاومت)، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که این ناوگان در حال حاضر در سواحل یونان در حال حرکت است و صرف نظر از تهدیداتی که از سوی ارتش رژیم اسرائیل متوجه ناوگان است، به انجام مأموریت بشردوستانه خود که شکستن محاصره تحمیلی بر نوار غزه است، ادامه می‌دهد.

الحنشیری تاکید کرد که ناوگان صمود دیشب پرواز گسترده پهپادها بر فراز خود بود.

وی با بیان اینکه در طول این حادثه، پروتکل اضطراری در تمام کشتی‌ها فعال شده بود، تأکید کرد: این هدف‌گیری قابل پیش‌بینی بود و هدف از آن ارعاب و تهدید شرکت‌کنندگان در ناوگان بوده است.

کاروان جهانی «صمود» متشکل از بیش از ۵۰ کشتی با هدف کمک به مردم غزه و شکستن محاصره این باریکه، اوایل شهریور ماه از بندر بارسلون اسپانیا حرکت خود را آغاز کرد و به تدریج کشتی‌های دیگری از مناطق مختلف جهان به آن پیوستند.

