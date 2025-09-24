به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ینی‌شفق، «توماس گنوله» دانشمند علوم سیاسی فرانسوی که در حال حاضر در ناوگان «صُمود» حضور دارد اعلام کرد که گوگل جان سرنشینان این ناوگان را به خطر انداخته است.

به گفته گنوله «در چند روز گذشته در جست‌وجوهای گوگل، اسناد جعلی که ناوگان صمود را «تروریستی» نشان می‌دهند، در صدر نتایج گوگل ظاهر شده‌اند. این محتواها در چارچوب قرارداد تبلیغاتی ۴۵ میلیون دلاری اسرائیل با گوگل منتشر می‌شوند.»

این دانشمند علوم سیاسی فرانسوی که هم‌اکنون همراه با ناوگان صمود در حال حرکت به سمت غزه است گفت: گوگل جان سرنشینان این ناوگان را به خطر می‌اندازد، در حالی که ناوگان جهانی صمود یک ناوگان غیرنظامی، بین‌المللی و صلح‌آمیز است که در مسیر رساندن کمک‌های غذایی و پزشکی به غزه فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه کشورهای متعددی از جمله برزیل، آفریقای جنوبی، اسپانیا و ایرلند از این ناوگان حمایت می‌کنند، تأکید کرد: گوگل جان امدادگران شرکت‌کننده در این ناوگان را به خطر می‌اندازد.

ناوگان جهانی «صمود» به معنای پایداری و مقاومت، بزرگ‌ترین کاروان دریایی جهان است که از ۵۰ قایق و کشتی کوچک و بزرگ تشکیل شده و هیئت‌هایی از ۴۴ کشور جهان در آن حضور دارند.

کشتی‌های این کاروان بزرگ حرکت خود را از اسپانیا آغاز کرده و در بنادر تونس و یونان نیز کشتی‌ها و هیئت‌های کشورهای مختلف به آن اضافه می‌شوند. (جزئیات بیشتر)