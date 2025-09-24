به گزارش خبرگزاری مهر، «حزام الأسد» عضو ارشد جنبش انصارالله پس از حمله پهپادی موفق ارتش یمن به سرزمین‌های اشغالی، با انتشار توییتی به زبان عبری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ایلات، ام الرشراش امن نیست و تمام سرزمین‌های اشغال‌شده هرگز امن نخواهند بود.

«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن ساعاتی قبل، با صدور بیانیه‌ای از انجام حملات پهپادی به برخی مواضع دشمن صهیونیستی در جنوب سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

وی در این بیانیه گفت که نیروهای یمنی با دو فروند پهپاد بندر «ام الرشراش» در سرزمین‌های اشغالی را در هم کوبیده‌اند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که این عملیات اهداف خود را محقق کرد و سامانه‌های رهگیری دشمن در مقابله با آن ناکام ماندند.

به گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن این دومین حمله پهپادی به سرزمین‌های اشغالی در ۲۴ ساعت گذشته است.

رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که شمار مجروحان حمله پهپادی ارتش یمن به ایلات اشغالی به ۴۸ نفر رسیده است که حال دو نفر از آنها وخیم است.