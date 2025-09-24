به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که شمار مجروحان حمله پهپادی ارتش یمن به ایلات اشغالی به ۴۸ نفر رسیده است که حال دو نفر از آنها وخیم است.

«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، با صدور بیانیه‌ای از انجام حملات پهپادی به برخی مواضع دشمن صهیونیستی در جنوب سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

وی در این بیانیه گفت که نیروهای یمنی با دو فروند پهپاد بندر «ام الرشراش» در سرزمین‌های اشغالی را در هم کوبیده‌اند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که این عملیات اهداف خود را محقق کرد و سامانه‌های رهگیری دشمن در مقابله با آن ناکام ماندند.

به گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن این دومین حمله پهپادی به سرزمین‌های اشغالی در ۲۴ ساعت گذشته است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل از شنیده شدن صدای آژیر خطر در ایلات در اراضی اشغالی خبر دادند.

ارتش یمن اعلام کرده است که تا زمان ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه به حملات خود به سرزمین‌های اشغالی ادامه خواهد داد.