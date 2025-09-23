نشست ترامپ و رهبران کشورهای اسلامی و عرب با محوریت جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و رهبران کشورهای اسلامی و عربی در نشستی درباره راه‌های پایان دادن به جنگ در غزه گفت‌وگو می‌کنند.

پیشتر پایگاه خبری آکسیوس با تأیید این دیدار نوشته بود که این دیدار چند روز پیش از میزبانی ترامپ از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در کاخ سفید در تاریخ ۲۹ سپتامبر انجام می‌شود.

بر اساس برخی رسانه‌ها، رهبران عربستان، امارات، قطر، مصر، اردن و ترکیه برای شرکت در این نشست دعوت شده‌اند.

ترامپ دقایقی پیش از این نشست گفت: با رهبران کشورهای اسلامی و عربی درباره غزه دیدار می‌کنیم تا برای توقف جنگ و بازگرداندن اسیران اسرائیلی تلاش کنیم.

وی افزود: این نشست برای من مهم‌ترین نشست است، چرا که به جنگ پایان خواهیم داد.

ترامپ گفت: همچنین با نتانیاهو گفت‌وگو خواهم کرد و می‌خواهیم به جنگ پایان داده و اسیران اسرائیلی آزاد شوند.