افزایش آمار شهدای غزه به ۶۵ هزار و ۴۲۷ نفر

به گزارش خبرگزاری مه به نقل از المیادین، وزارت بهداشت در نوار غزه اعلام کرد که در تجاوز ۲۴ ساعت گذشته رژیم صهیونیستی به این باریکه ۸۳ نفر شهید و ۲۱۶ تن زخمی شدند.

بر اساس جدیدترین آمار این وزارتخانه، شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ۶۵۴۲۷ نفر و تعداد زخمی‌ها به ۱۶۷۳۷۶ نفر رسیده است.

وزارت بهداشت نوار غزه همچنین از شهادت دست‌کم ۲۷ فلسطینی در حملات امروز رژیم اشغالگر به مناطق مختلف نوار غزه خبر داد.

این وزارتخانه افزود که طی ۲۴ ساعت گذشته ۷ فلسطینی در مراکز موسوم به توزیع کمک ها شهید و ۵۰ نفر زخمی شدند.

مقام های وزارت بهداشت غزه هشدار دادند که کمبود شدید اقلام مصرفی، در کنار کمبود حاد واحدهای خونی و اجزای خون، بحران را پیچیده‌تر کرده است. این در حالی است که خدمات بانک خون در بیمارستان‌ها به دلیل کمبود لوازم مصرفی آزمایشگاهی و تجهیزات انتقال خون در معرض خطر توقف کامل قرار دارد.