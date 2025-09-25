دریافت 12 MB
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷

بارش باران در شرق گلستان و شمال خراسان شمالی

بارش باران در شرق گلستان و شمال خراسان شمالی

سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز در شرق استان گلستان و مناطق شمالی خراسان‌شمالی بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

