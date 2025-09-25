دریافت 12 MB کد خبر 6601304 https://mehrnews.com/x397qw ۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷ کد خبر 6601304 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷ بارش باران در شرق گلستان و شمال خراسان شمالی سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز در شرق استان گلستان و مناطق شمالی خراسانشمالی بارش باران پیشبینی میشود. کپی شد مطالب مرتبط ادامه ناپایداریهای جوی در گلستان تا عصر / افزایش دما از فردا پیشبینی هواشناسی؛ هشدار بارشهای پاییزی شدید در گیلان و مازندران برچسبها سازمان هواشناسی بارش باران گلستان استان خراسان شمالی بارندگی سامانه بارشی
نظر شما