ادامه ناپایداری‌های جوی در گلستان تا عصر / افزایش دما از فردا

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان گفت: بارش و ناپایداری‌های جوی تا عصر پنجشنبه ادامه دارد و از فردا دمای هوا افزایش پیدا می کند.

سمیه جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل الگوهای هواشناسی، استان گلستان تا عصر امروز پنجشنبه با ناپایداری‌های جوی به صورت رگبار، رعد و برق و پدیده مه مواجه است.

وی افزود: با عبور سامانه بارشی از امشب، شرایط جوی استان به نسبت آرام خواهد شد.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: در ساعات عصر و شب احتمال رگبار پراکنده در نواحی کوهستانی استان وجود دارد و دمای هوا نیز فردا افزایش پیدا می‌کند.

وی یادآور شد: سردترین شهر استان مراوه تپه با دمای ۱۵ درجه سانتیگراد و کمینه دمای پارک ملی گلستان ۱۴ درجه سانتیگراد ثبت شده است. همچنین گرم‌ترین شهر روز گذشته اینچه برون با ۲۹ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

جعفری اظهار کرد: دمای حداقل صبح امروز در گرگان ۱۷ درجه و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای امروز این شهر به ۲۶ درجه سانتیگراد برسد.

وی افزود: در ساعات وقوع رعد و برق و بارش‌های موقت به شهروندان توصیه می‌شود احتیاط لازم را به عمل آورند.

