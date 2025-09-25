سمیه جعفری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل الگوهای هواشناسی، استان گلستان تا عصر امروز پنجشنبه با ناپایداریهای جوی به صورت رگبار، رعد و برق و پدیده مه مواجه است.
وی افزود: با عبور سامانه بارشی از امشب، شرایط جوی استان به نسبت آرام خواهد شد.
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: در ساعات عصر و شب احتمال رگبار پراکنده در نواحی کوهستانی استان وجود دارد و دمای هوا نیز فردا افزایش پیدا میکند.
وی یادآور شد: سردترین شهر استان مراوه تپه با دمای ۱۵ درجه سانتیگراد و کمینه دمای پارک ملی گلستان ۱۴ درجه سانتیگراد ثبت شده است. همچنین گرمترین شهر روز گذشته اینچه برون با ۲۹ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
جعفری اظهار کرد: دمای حداقل صبح امروز در گرگان ۱۷ درجه و پیشبینی میشود حداکثر دمای امروز این شهر به ۲۶ درجه سانتیگراد برسد.
وی افزود: در ساعات وقوع رعد و برق و بارشهای موقت به شهروندان توصیه میشود احتیاط لازم را به عمل آورند.
