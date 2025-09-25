به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان گودرزی فرمانده انتظامی شهرستان کرج، اظهار داشت: در ادامه اجرای طرح‌های مبارزه با توزیع‌کنندگان مواد مخدر و روان‌گردان در سطح شهرستان کرج ماموران کلانتری ۲۴ کمالشهر حین گشت‌زنی و کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو مشکوک شدند.

وی افزود: با بررسی‌های دقیق‌تر ماموران مشاهده کردند که سرنشینان این خودرو در حال شمارش تعداد زیادی قرص روان‌گردان غیرمجاز هستند. بلافاصله تیم عملیاتی وارد عمل شده و ضمن توقیف خودرو، هر دو سرنشین را دستگیر کردند.

سرهنگ گودرزی تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو، تعداد ۴۰۰ عدد قرص روان‌گردان کشف و ضبط شد. متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی و برای سیر مراحل قانونی، به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی کرج در پایان از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر و روان‌گردان، مراتب را بلافاصله از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای پاکسازی و برخورد با متخلفان انجام شود. همکاری مردم با پلیس نقش مهمی در ارتقای امنیت جامعه دارد.