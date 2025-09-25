به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از پیشکسوتان عرصه عدالت و کارکنان نمونه استان آذربایجان شرقی با حضور جمعی از مسئولان استانی صبح امروز در سالن شهید قدوسی دادگستری برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در این مراسم با اشاره به تاریخ پر افتخار این استان بویژه شهر تبریز به عنوان پرچمدار مبارزه با استکبار گفت: مردم ولایت مدار و انقلابی دیار آذربایجان و تبریز همواره در طول تاریخ پر افتخار خود بی‌نظیر بوده و با شور و شعور همراه با بصیرت و با قدرت تحلیل و فهم دقیق از مسائل موجب شدند، تا این خطه از ایران همواره همچون سد مستحکمی در برابر طوفان حوادث و فتنه‌های گوناگون در برابر زیاده خواهی‌های دشمنان بایستد و پشتوانه قوی برای انقلاب و بازوی توانمندی برای رهبری باشد.

وی ضمن گرامی داشت هفته دفاع مقدس و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان این استان بویژه شهیدان باکری، تجلایی و گرامی داشت یاد و خاطره امام جمعه شهید، آیت الله آل هاشم خاطر نشان کرد: وجود ستارگان درخشان دینی، علمی، ادبی و شخصیت‌های بی نظیر و برجسته در این استان و همچنین فرهنگ غنی، شجاعت و غیرت دینی مردم، موجب شده است تا نام این استان بر تارک نظام اسلامی بدرخشد و در بسیاری از مسائل علمی، فرهنگی، دینی، مبارزاتی، انقلابی گری پیشتاز باشد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به حرکت مردم و علما در حوادث گوناگون از جمله قیام ۲۹ بهمن و حضور به موقع در صحنه گفت: بصیرت دینی و انقلاب مردم، هدایت فکری جامعه توسط علما و روحانیون، در تربیت جوانان انقلابی نقش به سزایی داشته که آثار و برکات آن در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله، دفاع مقدس ۱۲ روزه و در برهه‌های مختلف حساس و تاریخی به وضوح دیده شد، لذا باید این را قدر بدانیم و حفظ کنیم و نسل به نسل به فرزندان خود منتقل کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود، امنیت پایدار را دستاورد مهم اتحاد ملت دانست و با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص اتحاد مقدس گفت: تمام مسئولان، نیروهای امنیتی و انتظامی با تمام وجود برای برقراری امنیت و صیانت از امنیت روانی مردم تلاش می‌کنند و قوه قضائیه هم در کنار آنها با اقتدار و بدون هیچ ملاحظه‌ای در مقابل کسانی که بخواهند به هر نحوی چه در فضای مجازی و چه در جامعه، در امنیت روانی مردم خللی وارد کنند و همچنین با بر هم زنندگان این اتحاد، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در ادامه افزود: این موضوع یعنی صیانت از اتحاد ملت که بعد از جنگ ۱۲ روزه قوت بیشتری گرفت، یک تکلیف همگانی است و هر اقدامی در جهت تضعیف آن از جانب هر کسی و در هر جایگاهی که باشد با مشت محکم مردم پاسخ داده خواهد شد.

وی شاخص‌ترین نماد حفظ این اتحاد مقدس در جامعه را قوه قضائیه دانست و گفت: دستگاه قضائی بدون تعارف با تمام کسانی که بخواهند در این سپر پولادین ودر صفوف اتحاد مردم خدشه‌ای وارد کند، مجدانه برخورد خواهد کرد و در این زمینه هیچ خط قرمزی ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی در ادامه با توصیه به قضات، بویژه قضات جوان برای استفاده از تجربیات پیش‌کسوتان این عرصه اظهار داشت: پیشکسوتان عرصه قضا باکوله باری از تجربیات ارزشمند و دانش خود می‌توانند در بسیاری از مسائل قضائی از جمله در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها و برخورد با مراجعین راهگشا باشند.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه خدمت به مردم را فرصتی ارزشمند برای تعالی روح و کسب رضای الهی خواند و گفت: باید این فرصت ارزشمند را مغتنم بشمارید و با تکریم ارباب رجوع و با صبر، متانت و رعایت اخلاق مداری و قانون مداری و تواضع در رفتار و گفتار برای خدمت به آنها و حل مشکلات مردم تلاش کنید، تواضع در برابر مردم و رعایت اخلاق از مطالبات همیشگی رئیس قوه قضائیه و از سیاست‌های کلان دستگاه قضائی است.

گفتنی است همزمان با این مراسم تعداد ۴۰ نفر از زندانیان استان با همت مسئولان و ستاد دیه استان و با تأمین مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.

همچنین از تعدادی از کارکنان نمونه و پیشکسوتان عرصه قضا و رئیس کل اسبق دادگستری استان، آقای آقازاده که دارای سوابق درخشان مدیریتی و مبارزات انقلابی و از روحانیون پر تلاش این استان هستند، تجلیل بعمل آمد.