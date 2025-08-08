خبرگزاری مهر -گروه هنر-آزاده فضلی؛ هنرهای تجسمی یکی از عرصههای هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاقها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع میشود. در سلسله گزارشهای «هنرهای تجسمی در هفتهای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که افتاده، بیان کنیم. جمعهها روز تعطیل محسوب میشود اما در این روز، نمایشگاههای هنرهای تجسمی آغاز به کار میکنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمهسازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیستها، خوشنویسان و … تلاشها و فعالیتهای اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور میگذارند.
«آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاههای هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم فراهم میشود. بر این اساس، نگاهی به اتفاقات هنرهای تجسمی و همچنین برخی نمایشگاهها و رویدادهای هفته خواهیم داشت.
ماجرای یک خبر کذب و گلایه خانواده فرشچیان
روزهای آخر هفته بود که سخنگوی شهرداری اصفهان خبر داد محمود فرشچیان در بیمارستانی در آمریکا به کما رفته و جامعه هنری را نگران کرد. اما با پیگیریهای خبرنگار مهر از نماینده این هنرمند در ایران که ریاست دانشگاه استاد فرشچیان را نیز برعهده دارد، این خبر تکذیب شد.
سجاد محمدیارزاده رئیس دانشگاه استاد محمود فرشچیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب خبر کما رفتن این هنرمند، بیان کرد: خبر به کما رفتن استاد فرشچیان در آمریکا کذب بوده و در تماسی که با همسر ایشان داشتم، از انتشار این خبر کذب گلهمند بودند. استاد فرشچیان به گفته همسرشان مشکل خاصی ندارند و در حال حاضر در منزلشان در حال استراحت هستند.
بر این اساس، همچنین فرهنگستان هنر درباره وضعیت جسمانی محمود فرشچیان اطلاعیهای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است: «در پی انتشار برخی اخبار نگرانکننده درباره وضعیت جسمانی استاد محمود فرشچیان، نگارگر برجسته و عضو پیوسته این فرهنگستان، از طریق ارتباط با خانواده ایشان، جویای احوال این هنرمند برجسته شدیم. در پاسخ به این پیگیریها، همسر استاد فرشچیان ضمن قدردانی از ابراز محبت و نگرانی جامعه هنری، اعلام کرد: «با عرض سلام و تشکر از بابت احوالپرسی و نگرانی شما از حال استاد فرشچیان، به عرض میرساند ایشان دچار ذاتالریه شدهاند و تحت درمان پزشکان هستند». فرهنگستان هنر با آرزوی سلامتی و بهبودی کامل برای این هنرمند فرهیخته، مراتب احترام و همراهی خود را با خانواده ایشان اعلام میدارد و از تمامی علاقهمندان و هنرمندان که در این روزها پیگیر وضعیت استاد بودهاند، قدردانی میکند.»
اکران شهری تصاویر ۱۲ شهید رسانه در جنگ ۱۲ روزه به مناسبت روز خبرنگار
سحرگاه ۱۷ مرداد و همزمان با فرا رسیدن ۱۷ مرداد روز خبرنگار، مجموعهای از تصاویر ۱۲ شهید رسانهای جنگ ۱۲ روزه با عنوان «قلم بر دست، جان بر کف» در سطح شهر اکران شد. این اکران با هدف گرامیداشت یاد خبرنگارانی انجام شده که در دل بحران و در میانه آتش و آوار، جان خود را فدای آگاهیبخشی کردند.
تصاویر این شهدای رسانهای در سطح شهر به نمایش درآمده تا شهروندان را به تأملی دوباره در مقام و رسالت خبرنگاران وادارد؛ آنان که با قلم ایستادند و با جان نوشتند.
افتتاح نمایشگاه نقاشی و نگارگری عاشورایی از گنجینه حوزه هنری
نمایشگاه گروهی نقاشی و نگارگری عاشورایی «به بلندای تاریخ» که شامل منتخب آثار عاشورایی گنجینه مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری با عنوان اصلی «۱۰ روایت کوتاه در وصف حماسهای به بلندای تاریخ» است، عصر سهشنبه ۱۴ مرداد در ۳ گالری خانه یک و دو و ابوالفضل عالی حوزه هنری با حضور محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری، محمد زرویی نصرآباد مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری نام، جمعی از مدیران حوزه هنری و هنرمندان افتتاح شد.
این ۱۰۰ اثر از حدود ۴۰ هنرمند است که از جمله آنها میتوان به مرتضی اسدی، پرویز اسکندرپور خرمی، ایرج اسکندری، امیرحسین آقامیری، علی بحرینی، علیرضا پورقدیری، فاطمه چاووشینسب، کاظم چلیپا، سیدمرتضی حسینی پورشاندیز، جواد حمیدی، علیرضا خالقدادی، حسین خسروجردی، حسن رزمخواه، جمشید سرحدی، صدیقه سلمان، ناصر سیفی، علیمحمد شیخی، ابراهیم صاحباختیاری، حبیبالله صادقی، کامیار صادقی، مینا صدری، غلامعلی طاهری، منصوره عالیخانی، فاطمه عزیزمحمدی، حسین عصمتی، مهدی فرخی، داریوش فرد دهکردی، خشایار قاضیزاده، عبدالحمید قدیریان، کیومرث قورچیان، مرتضی گودرزی، مصطفی گودرزی، اکرم محمودی، فاطمه منظوری، محمدعلی نادری، احمد نادعلیان، مصطفی ندرلو، علی وزیریان و حسن یاقوتی اشاره کرد.
آثار نمایشگاه «به بلندای تاریخ» در ۱۰ روایت «سرآغاز حماسه»، «دشت آزادگی»، «فتح خون»، «آینه پیامبر»، «شاه شمشادقدان»، «لالایی فرشته»، «عرش بر خاک»، «تکسوار بیسوار»، «قصه سر» و «هنوز کربلا» ارائه شده که هر کدام از روایتها آثار موضوعی مرتبط را در بر میگیرد. این روایات توسط چهرههای سینما، تئاتر، تلویزیون و رادیو که پیش از این در آثار عاشورایی حضور داشتهاند، نگاشته شده است. داریوش ارجمند، سیدمحمود رضوی، بهادر زمانی، علیرضا شجاعنوری، فرهاد قائمیان، فریبا کوثری، حمید گروگان، هادی مقدمدوست، حمیدرضا نعیمی و داریوش یاری این روایات را نوشتهاند.
تابلوی نقاشی «ذوالجناح» اثر مصطفی گودرزی نیز در حاشیه این نمایشگاه رونمایی شد. این اثر که در ۴۰ روز خلق شده، در نگاهخانه حوزه هنری به نمایش گذاشته شده است.
این نمایشگاه تا پایان ماه صفر برابر با دوم شهریور در گالریهای خانه ۱، خانه ۲ و ابوالفضل عالی، پذیرای علاقهمندان است.
دوچرخه و کودکان غزه به فلسطین رسید
در هفته گذشته همچنین، نمایشگاه «دوچرخه و کودکان غزه»، یک رویداد هنری-اجتماعی که به بیان احساسات و چالشهای کودکان در غزه میپردازد، در موزه هنرهای معاصر فلسطین افتتاح شد.
این نمایشگاه شامل ۲۱ اثر حجمی از جواد اکبرزاده، هنرمند حوزه هنرهای تجسمی است که تاکنون در نمایشگاههای انفرادی و گروهی در ایران و خارج از کشور حضور داشته و افتخاراتی نیز از سال ۱۳۷۲ از آن خود کرده است.
این نمایشگاه مفهومی تا ۲۸ مرداد به جز روزهای پنجشنبه و تعطیل از ساعت ۱۰ تا ۱۸ میزبان علاقهمندان خواهد بود.
شفافسازی معاونت هنری و تسویهنشدههای تجسمی فجر ۱۷
در هفته گذشته، معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای اجرای قوانین شفاف سازی، گزارش مالی مربوط به ۳ دوره جشنوارههای تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی فجر و همچنین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک در بازه زمانی سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ را منتشر کرد که با واکنشهایی از سوی رسانهها روبرو شد.
بر این اساس، جشنوارههای پانزدهم، شانزدهم و هفدهم تجسمی فجر طی ۳ سال برگزاری، رقمی بالغ بر ۳۹ میلیارد تومان هزینهکرد داشتهاند. هفدهمین دوره این جشنواره با وجودی که بخش اصلی یا رقابتی آن حذف شده بود، هزینهای همسان با دوره پیشین داشته است و جالب است که هنوز بعد از چندین ماه از اختتامیه، با برخی از بخشهای اجرایی رویداد تسویه کامل نشده است!
سی و دومین جشنواره تجسمی جوانان کلید خورد
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور احکامی جداگانه اعضای اصلی و مشورتی شورای سیاستگذاری سی و دومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ایران را معرفی کرد. سی و دومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ایران توسط ادارهکل هنرهای تجسمی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشارکت مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر در رشتههای تصویرسازی، خوشنویسی، طراحی، عکاسی، کاریکاتور، گرافیک، مجسمهسازی، نقاشی، نگارگری، هنر سرامیک و رسانههای هنری جدید برگزار میشود.
آیدین مهدیزاده مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهرام کلهرنیا هنرمند گرافیست و عضو شورای عالی خانه هنرمندان ایران، منیژه کنگرانی مدرس و معاون هنری پژوهشی فرهنگستان هنر، رضوان صادق زاده هنرمند نقاش، مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر، افسانه کامران پژوهشگر و مدرس دانشگاه، سمیه رمضان ماهی پژوهشگر، مدرس و عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه سوره، جمال عرب زاده هنرمند طراح و نقاش، مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران و جعفر واحدی مدیر مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر اعضای شورای سیاستگذاری سی دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران را تشکیل میدهند.
بزرگداشت دهمین سالگرد تأسیس موزه گرافیک
در هفتهای که گذشت، مراسم دهمین سالگرد تأسیس موزه گرافیک ایران، با حضور نادره رضایی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در عمارت تاریخی ارباب هرمز برگزار شد. در این رویداد که با حضور چهرههای طراحی گرافیک کشور برگزار شد، مهدی گوران سوادکوهی دبیر کمیته موزه انجمن صنفی طراحان گرافیک، احسان رضوانی دبیر رویداد، بهرام کلهرنیا رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، سید احمد محیط طباطبایی، فرزاد ادیبی و جمعی از هنرمندان گرافیست حضور داشتند.
در جریان این مراسم، ۲ نمایشگاه با محوریت گرافیک معاصر ایران افتتاح شد. نمایشگاه «تاریخ طراحی گرافیک معاصر ایران ۴» که سه سال پایانی دهه ۱۳۴۰ را در بر میگیرد، حاصل حدود هفت ماه پژوهش، گردآوری و آمادهسازی آثار توسط کمیته موزه است.
همچنین، نمایشگاهی دیگر نیز بهمناسبت دهمین سال فعالیت موزه، منتخبی از ۱۰ اثر کمتر دیدهشده از گنجینه موزه را به نمایش گذاشت.
در این مراسم، از نسخه جدید نشریه «جهت اطلاع» رونمایی شد و نسخهای نفیس از یک اثر تصویرسازی شاخص از قباد شیوا با چاپ محدود، به مهمانان اهدا شد. این نسخه با کاغذ دستساز و کد شناسایی اختصاصی چاپ شده و به نام هر مهمان صادر شد.
مهدی گوران سوادکوهی در حاشیه این مراسم با اشاره به روند شکلگیری این نمایشگاهها، بر اهمیت حفظ و بازخوانی تاریخ بصری ایران تاکید کرد و افزود: موزه گرافیک ایران نهتنها حافظ گنجینهای از آثار ارزشمند است، بلکه با برگزاری رویدادهای پژوهشی و آموزشی نقشی فعال در ارتقای سواد بصری جامعه ایفا میکند.
وی گفت: موزه گرافیک ایران، اگرچه بهصورت رسمی ۱۰ سال از آغاز فعالیت آن میگذرد اما بر شانه بیش از ۱۰ دهه تلاش، تعهد و پیگیری پیشکسوتان گرافیک ایستاده است. در سالهای گذشته با وجود محدودیتهای زیرساختی، این مجموعه با همکاری انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران و همراهی نهادهایی چون سازمان زیباسازی شهر تهران، موفق به برگزاری دهها رویداد فرهنگی، نمایشگاه تخصصی و نشستهای آموزشی شده است.
