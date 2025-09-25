رهبر انصارالله: حمایت آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رهبر جنبش انصارالله یمن درباره تازه‌ترین تحولات این کشور و منطقه به ویژه تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه سخنرانی کرد.

«سید عبدالملک بدرالدین الحوثی» در این سخنرانی گفت: دو سال کامل در حال سپری شدن است و دشمن اسرائیلی به تجاوز وحشیانه و نسل‌کشی خود علیه مردم فلسطین در غزه ادامه می‌دهد. همزمان با ادامه تجاوز دشمن اسرائیلی به نوار غزه، دشمن تجاوز خود را به شهر غزه تشدید کرده است. دشمن اشغالگر به جنایات خود در گرسنگی و تشنگی دادن به ساکنان نوار غزه و محاصره آنها ادامه می‌دهد و رنج‌ها و مصیبت‌ها با حمله به نوار غزه تشدید می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به تحولات کرانه باختری افزود: با فرا رسیدن سال نو یهودی، دشمن اسرائیلی حملات خود را به مسجد الاقصی و محدودیت‌هایش بر مردم قدس اشغالی را تشدید کرده است. دشمن اسرائیلی با ارتکاب انواع تجاوزات به الحاق کرانه باختری ادامه می‌دهد. حملات و جنایات دشمن به طور قابل توجهی بر شهر الخلیل متمرکز شده است، با هدف کنترل کامل آن، زیرا این شهر دومین شهر مقدس فلسطین محسوب می‌شود. دشمن اسرائیلی به تدریج به دنبال تسلط کامل بر کرانه باختری است، اگرچه وضعیت کنترل از قبل وجود داشته، با این حال می‌خواهد آن را کامل اشغال کند.

الحوثی تصریح کرد: دشمن اشغالگر به جنایات خود ادامه می‌دهد، جنایاتی که در سراسر جهان رسوا شده و مورد محکومیت جهانی از سوی کشورها و دولت‌های مختلف قرار گرفته است. دشمن اسرائیلی به تجاوز خود ادامه می‌دهد زیرا به نقش و مشارکت آمریکا متکی است.