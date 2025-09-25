  1. استانها
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۵

۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۵

صادق: راه‌آهن رشت - آستارا زمان حمل و نقل کالا را کاهش می دهد

صادق: راه‌آهن رشت - آستارا زمان حمل و نقل کالا را کاهش می دهد

رشت - وزیر راه و شهرسازی گفت: راه‌آهن رشت – آستارا می‌تواند زمان حمل و نقل کالا از بندر تا داخل کشور را تا ۲۰ روز کاهش دهد و ظرفیت ترانزیت بین‌المللی استان را افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق عصر پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی استان گیلان با اشاره به جایگاه ویژه استان گیلان در توسعه ملی و منطقه‌ای با اشاره به ظرفیت‌ها، چالش‌ها و برنامه‌های راهبردی وزارتخانه گفت: گیلان سرزمینی خاص با ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی است که باید از ظرفیت‌های آن بهره گرفت.

وی با تأکید بر موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیایی گیلان این استان را یکی از مناطق منحصر به‌فرد کشور دانست و گفت: گیلان از نظر گردشگری، منابع طبیعی و سرمایه اجتماعی نمونه‌ای بی‌نظیر در کشور است.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: گیلان در بزنگاه‌های تاریخی چون انقلاب مشروطه، نهضت جنگل، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه همواره درخشیده و جزو چهار استان پیشتاز در تقدیم شهدا بوده است.

چالش‌های منابع و ضرورت هم‌افزایی مردمی

صادق با اشاره به محدودیت منابع مالی و مطالبات انباشته مردمی اضافه کرد: با وجود منابع محدود امروز با جدیت در حال پیگیری خدمات زیربنایی هستیم و با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و خیرین و بخش خصوصی پروژه‌هایی در حوزه آموزش، مسکن و خدمات شهری را پیش می‌بریم.

وی با اشاره به کمبود زمین مناسب برای ساخت‌وساز در استان گیلان بر رعایت ضوابط محیط‌زیستی و مقررات ویژه در بافت‌های فرسوده تأکید کرد و گفت: در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید خدمات زیستی را در بافت‌های فرسوده با ضوابط خاص اجرایی کنیم.

وزیر راه و شهرسازی از آغاز عملیات اجرایی آزادراه منجیل – رودبار با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و افزود: آزادراه شرق به رشت از امامزاده هاشم تا تقاطع لاهیجان و پروژه‌های روگذر و کمربندی در شهرهای مختلف استان اجرایی می‌شوند.

فرزانه صادق با اشاره به نقش راه‌آهن گیلان در کریدور شمال – جنوب گفت: این مسیر زمان حمل کالا از هند به اروپا را از ۴۰ روز به ۲۰ روز کاهش می‌دهد و ظرفیت ترانزیت بین‌المللی استان را افزایش دهد.

وی اضافه کرد: اتصال آستارا به آب‌های آزاد و خلیج فارس نیز در دستور کار است و تاکنون ۸۰ کیلومتر از مسیر رشت به آستارا تملک شده و تا پایان سال کل مسیر آزادسازی خواهد شد

نشست سه جانبه با آذربایجان و روسیه برای حمل‌ونقل ترکیبی

وزیر راه و شهرسازی همچنین از برگزاری نشست سه‌جانبه در باکو خبر داد و گفت: در این نشست نحوه حمل بار ترانزیتی بررسی خواهد شد و گردشگری دریایی و حمل‌ونقل ترکیبی از اولویت‌های اصلی ماست و باید با قدرت بیشتری دنبال شود.

صادق در پایان با تأکید بر ضرورت حضور پررنگ بخش خصوصی گفت: با بودجه‌های سنواتی نمی‌توان اقدامات چندساله را پیش برد بلکه با همدلی و هماهنگی می‌توانیم تحولی بزرگ در زیرساخت‌های استان گیلان رقم بزنیم.

