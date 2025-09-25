به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق عصر پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی استان گیلان با اشاره به جایگاه ویژه استان گیلان در توسعه ملی و منطقه‌ای با اشاره به ظرفیت‌ها، چالش‌ها و برنامه‌های راهبردی وزارتخانه گفت: گیلان سرزمینی خاص با ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی است که باید از ظرفیت‌های آن بهره گرفت.

وی با تأکید بر موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیایی گیلان این استان را یکی از مناطق منحصر به‌فرد کشور دانست و گفت: گیلان از نظر گردشگری، منابع طبیعی و سرمایه اجتماعی نمونه‌ای بی‌نظیر در کشور است.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: گیلان در بزنگاه‌های تاریخی چون انقلاب مشروطه، نهضت جنگل، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه همواره درخشیده و جزو چهار استان پیشتاز در تقدیم شهدا بوده است.

چالش‌های منابع و ضرورت هم‌افزایی مردمی

صادق با اشاره به محدودیت منابع مالی و مطالبات انباشته مردمی اضافه کرد: با وجود منابع محدود امروز با جدیت در حال پیگیری خدمات زیربنایی هستیم و با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و خیرین و بخش خصوصی پروژه‌هایی در حوزه آموزش، مسکن و خدمات شهری را پیش می‌بریم.

وی با اشاره به کمبود زمین مناسب برای ساخت‌وساز در استان گیلان بر رعایت ضوابط محیط‌زیستی و مقررات ویژه در بافت‌های فرسوده تأکید کرد و گفت: در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید خدمات زیستی را در بافت‌های فرسوده با ضوابط خاص اجرایی کنیم.

وزیر راه و شهرسازی از آغاز عملیات اجرایی آزادراه منجیل – رودبار با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و افزود: آزادراه شرق به رشت از امامزاده هاشم تا تقاطع لاهیجان و پروژه‌های روگذر و کمربندی در شهرهای مختلف استان اجرایی می‌شوند.

فرزانه صادق با اشاره به نقش راه‌آهن گیلان در کریدور شمال – جنوب گفت: این مسیر زمان حمل کالا از هند به اروپا را از ۴۰ روز به ۲۰ روز کاهش می‌دهد و ظرفیت ترانزیت بین‌المللی استان را افزایش دهد.

وی اضافه کرد: اتصال آستارا به آب‌های آزاد و خلیج فارس نیز در دستور کار است و تاکنون ۸۰ کیلومتر از مسیر رشت به آستارا تملک شده و تا پایان سال کل مسیر آزادسازی خواهد شد

نشست سه جانبه با آذربایجان و روسیه برای حمل‌ونقل ترکیبی



وزیر راه و شهرسازی همچنین از برگزاری نشست سه‌جانبه در باکو خبر داد و گفت: در این نشست نحوه حمل بار ترانزیتی بررسی خواهد شد و گردشگری دریایی و حمل‌ونقل ترکیبی از اولویت‌های اصلی ماست و باید با قدرت بیشتری دنبال شود.

صادق در پایان با تأکید بر ضرورت حضور پررنگ بخش خصوصی گفت: با بودجه‌های سنواتی نمی‌توان اقدامات چندساله را پیش برد بلکه با همدلی و هماهنگی می‌توانیم تحولی بزرگ در زیرساخت‌های استان گیلان رقم بزنیم.