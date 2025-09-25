به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی سنگری عصر پنجشنبه در جلسه مجمع نمایندگان گیلان با وزیر راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه که در استانداری گیلان برگزار شد، با انتقاد از وضعیت نامطلوب پروژههای راهسازی در حوزه انتخابیه خود گفت: پروژههای مهمی در شهرستان رشت و خمام سالهاست نیمهکاره مانده و یا تکلیف آنها مشخص نیست.
وی با اشاره به پروژه جاده سراوان – سنگر، این مسیر را از پرترافیکترین و حادثهخیزترین جادههای شهرستان عنوان کرد و افزود: این پروژه نیازمند تصمیمگیری جدی و تسریع در اجرای آن است همچنین محور رشت به جیرده و مسیر سراوان به سیاهکل نیز در شرایط بحرانی قرار دارند که باید هرچه سریعتر اصلاح شوند.
نماینده مردم رشت و خمام با بیان اینکه مشخص نیست اصلاحات مهندسی این پروژهها به عهده وزارت راه و شهرسازی است یا راهداری، گفت: این بلاتکلیفی میان دو دستگاه اجرایی موجب بروز مشکلات متعدد برای مردم شده است.
احمدی سنگری درباره محور خمام – خشکبیجار که به «جاده مرگ» مشهور است، تصریح کرد: این مسیر به دلیل نبود ایمنی کافی، سالهاست جان شهروندان زیادی را گرفته و نیازمند بازنگری و ایمنسازی فوری است.
وی همچنین به وضعیت نامطلوب پلهای بنکده، تختپل و فلکده اشاره و تاکید کرد: این پلها که نقش حیاتی در ارتباطات منطقه دارند، باید هرچه سریعتر بازسازی و تقویت شوند تا مخاطرات احتمالی کاهش یابد.
نماینده مجلس با اشاره به محور پیربازار به ضیابر افزود: این مسیر نیز از نقاط حادثهخیز استان است که رفع مشکلات فنی آن در اولویت برنامههای وزارت راه قرار دارد.
احمدی سنگری در ادامه با انتقاد از پذیرش مجدد پیمانکارانی که تعهدات خود را به درستی انجام ندادهاند، گفت: استمرار همکاری با پیمانکاران ناکارآمد روند پروژهها را کند و منابع را هدر میدهد و وزارت راه باید تجدیدنظر اساسی در این زمینه داشته باشد.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت اقدامات فوری گفت: وزارت راه و شهرسازی باید هرچه سریعتر اصلاحات مهندسی لازم را انجام و پیمانکاران مناسب را به پروژههای پرترافیک و حادثهخیز استان اختصاص دهد تا مردم از راههای امن و استاندارد بهرهمند شوند.
