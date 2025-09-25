  1. استانها
  2. گیلان
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۷

تجلیل وزیر راه و شهرسازی از خانواده شهیدان مقدم و بکایی در گیلان

تجلیل وزیر راه و شهرسازی از خانواده شهیدان مقدم و بکایی در گیلان

رشت- وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر به گیلان از خانواده شهیدان «محمد مهدی مقدم» و «مرتضی بکایی» تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی مراسم تجلیلی از خانواده شهید محمد مهدی مقدم و شهید مرتضی بکایی در استانداری گیلان برگزار شد.

شهید محمد مهدی مقدم از خادمان شهید استان گیلان بود که در سال ۱۳۹۰ و در جریان خدمت به زائران دانشجوی دانشگاه آزاد رشت در اردوی راهیان نور، بر اثر سانحه رانندگی به مقام شهادت نائل آمد.

شهید مرتضی بکایی نیز در سال ۱۳۶۲ در منطقه دهلران به شهادت رسید پیکر وی برای مدت‌ها در منطقه باقی مانده بود و پس از انجام عملیات تفحص، در سال ۱۳۷۲ به زادگاهش روستای کویه سفلی در شهرستان رودسر منتقل و به خاک سپرده شد.

کد خبر 6601723

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها