تجلیل وزیر راه و شهرسازی از خانواده شهیدان مقدم و بکایی در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی مراسم تجلیلی از خانواده شهید محمد مهدی مقدم و شهید مرتضی بکایی در استانداری گیلان برگزار شد.

شهید محمد مهدی مقدم از خادمان شهید استان گیلان بود که در سال ۱۳۹۰ و در جریان خدمت به زائران دانشجوی دانشگاه آزاد رشت در اردوی راهیان نور، بر اثر سانحه رانندگی به مقام شهادت نائل آمد.

شهید مرتضی بکایی نیز در سال ۱۳۶۲ در منطقه دهلران به شهادت رسید پیکر وی برای مدت‌ها در منطقه باقی مانده بود و پس از انجام عملیات تفحص، در سال ۱۳۷۲ به زادگاهش روستای کویه سفلی در شهرستان رودسر منتقل و به خاک سپرده شد.