بهمن اخلاقی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامههای هفته گردشگری و روز جهانی توریسم در استان سمنان بیان کرد: برای این ایام ۳۰ برنامه شاخص در سراسر استان تدارک دیده شده که محور اصلی این برنامههای جلب مشارکتهای مردمی و همچنین معرفی ظرفیتهای گردشگری استان سمنان است.
وی افزود: برگزاری مراسم تقدیر از فعالان برتر حوزه گردشگری استان سمنان شامل فعالان تورهای گردشگری، اسکان، لیدرهای گردشگری و … یکی از برنامههای شاخص هفته گردشگری در استان سمنان که پیش بینی میشود با استقبال خوب مردم فرهنگ دوست استان همراه شود.
تورهای نیم روزه گردشگری درون استانی
مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان با بیان اینکه تورهای نیم روزه گردشگری ارزان قیمت به نقاط دیدنی استان از دیگر برنامههای شاخص هفته گردشگری است، ابراز کرد: نشست سالیانه انجمنهای حرفهای گردشگری با مسئولان ارشد استان سمنان دیگر برنامه شاخص این هفته است.
اخلاقی با بیان اینکه ویژه برنامههای معرفی داشتههای گردشگری استان سمنان در این هفته برگزار میشود، ادامه داد: برگزاری جشنوارههای گردشگری در نقاط مختلف استان سمنان از دیگر برنامههای این هفته است.
وی با بیان اینکه در هفته گردشگری همچنین نشست بررسی مشکلات و موانع کسب و کارهای گردشگری و سرمایهگذاران و بهرهبرداران تأسیسات گردشگری نیز در استان برگزار میشود، افزود: نشست خبری با حضور رسانهها برای گزارش عملکرد حوزه گردشگری استان سمنان از دیگر برنامههای هفته گردشگری است.
مشارکت سمنهای مردمی
مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان با بیان اینکه در این هفته همچنین ویژه برنامههای رسانهای، فضای مجازی و تبیینی و معرفی ظرفیتهای گردشگری و … نیز برگزار میشود، گفت: پاکسازی محوطههای تاریخی و جاذبههای گردشگری با مشارکت مردم و سازمانهای مردم نهاد در این هفته برنامه ریزی شده است.
اخلاقی با بیان اینکه در برگزاری این دست برنامهها فعالان گردشگری، مردم و سازمانهای مردم نهاد محوریت دارند، ابراز کرد: تورهای دوچرخهسواری و پیادهروی در بافتهای تاریخی شهرهای استان سمنان از دیگر برنامههایی است که با حضور مردم در شهرهای مختلف استان برنامه ریزی شده است.
وی با بیان اینکه پیمایش داشتههای گردشگری و میراث فرهنگی استان سمنان در هفته گردشگری صورت میگیرد، افزود: برگزاری دورههای آموزشی و توانمندسازی فعالان گردشگری از جمله دیگر برنامههای هفته گردشگری و روز جهانی توریسم در استان سمنان است.
میز خدمت نماز جمعه
مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان همچنین از برپایی میز خدمت در نماز جمعه این هفته سمنان و دیگر شهرهای استان سمنان با حضور مدیران میراث فرهنگی و به خصوص معاونان حوزه گردشگری خبر داد و ابراز کرد: در این ویژه برنامه به مشکلات پیش پای فعالان گردشگری تا حد امکان رسیدگی میشود.
اخلاقی با بیان اینکه برای هفته گردشگری سال جاری و روز جهانی گردشگری ۲۰۲۵ شعار «گردشگری و تحول پایدار» در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: برنامههای تدوین شده در استان هم با محوریت معرفی ظرفیتهای گردشگری و تأثیر آن در توسعه پایدار برنامه ریزی شده است.
وی با بیان اینکه همچنین برنامههای برنامه ریزی شده هفته گردشگری امسال با مشارکت مردم و سازمانهای مردم نهاد برنامه ریزی شده است، افزود: ارتقای مشارکت و همراهی مردم با اقدامات حوزه گردشگری، یکی از اصلی ترین محورهای اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان در برنامه ریزی های این حوزه است.
