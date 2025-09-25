پوستر هفته گردشگری کرمان رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه روز جهانی و آغاز هفته گردشگری، آئین رونمایی از پوستر هفته گردشگری کرمان پنجشنبه شب با حضور استاندار و سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان برگزار شد.

شعار امسال سازمان جهانی گردشگری مبنی بر «گردشگری و تحول پایدار» است و هفته گردشگری در کرمان فرصتی را برای بازخوانی ظرفیت‌های گسترده این استان در حوزه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و صنایع‌دستی فراهم آورده است.

کرمان با دارا بودن آثار ثبت جهانی، بناهای ارزشمند تاریخی، مجموعه‌های باشکوه معماری و چشم‌اندازهای بکر طبیعی، همواره یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور به شمار می‌رود.

اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان با برگزاری این رویداد و با تأکید بر نقش‌آفرینی گردشگری در توسعه پایدار، ارتقای کیفیت زندگی جوامع محلی و افزایش سهم استان کرمان در جذب گردشگران داخلی و خارجی، جایگاه ویژه کرمان را در چشم‌انداز آینده صنعت گردشگری کشور یادآور شد.

هفته گردشگری در کرمان با مجموعه‌ای از برنامه‌ها متنوع، افتتاح تأسیسات گردشگری و نشست‌های تخصصی از ۵ لغایت ۱۱ مهرماه سال‌جاری ادامه خواهد یافت و به‌عنوان بستری برای معرفی توانمندی‌های استان در عرصه ملی و بین‌المللی عمل خواهد کرد.

این رویداد نمادی از عزم استان کرمان برای حرکت در مسیر توسعه پایدار گردشگری است، مسیری که با هم‌افزایی نهادهای مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌بدیل کرمان، می‌تواند تحقق شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» را هرچه بیشتر به واقعیت نزدیک سازد.