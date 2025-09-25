بدری: اعتبارات ملی برای مرمت بناهای تاریخی‌ وگردشگری استان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ظهر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در جریان سفر یک‌روزه دکتر دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور به اردبیل، برای مرمت بناهای تاریخی، احیای خانه مشروطه و توسعه زیرساخت‌های گردشگری اعتبار ملی اختصاص یافت.

وی با اشاره به بازدید از بازار تاریخی اردبیل، سرای زنجیرلو و بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی افزود: مقرر شد برای تکمیل و بهسازی سرای زنجیرلو، ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت میراث فرهنگی و ۲۰ میلیارد تومان نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری اختصاص یابد تا این پروژه تا پایان سال تکمیل شود.

بدری ادامه داد: همچنین برای مطالعه، مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی اردبیل ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد و قرار است برای احیای خانه تاریخی مشروطه نیز با مشارکت وزارت میراث فرهنگی و شرکت بازآفرینی شهری اقدام عملی صورت گیرد.

نماینده اردبیل در مجلس به برگزاری نشست با فعالان صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی استان اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبات این جلسه، از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور ۳.۲ همت تسهیلات و همچنین ۱.۵ همت از طریق صندوق توسعه ملی در اختیار فعالان این عرصه قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در این سفر همچنین توافق شد ۷۰ میلیارد تومان کمک فنی و اعتباری برای تسهیلات‌گیرندگان حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی استان اختصاص یابد.

بدری با بیان اینکه طرح جامع منطقه گردشگری بولاغلار نیر با جدیت دنبال می‌شود، گفت: تعیین تکلیف پروژه آب‌درمانی سارسوی سرعین نیز به عنوان مطالبه جدی مردم منطقه در دستور کار قرار گرفت.

وی در پایان از تشکیل کارگروه‌های استانی و ملی برای ثبت جهانی آثار تاریخی اردبیل با همکاری وزارت میراث فرهنگی خبر داد و ابراز امیدواری کرد این اقدامات گام مؤثری در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی استان باشد.