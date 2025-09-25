به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، ظهر پنجشنبه در جشنواره گردو ساردوئیه اظهار داشت: تنوع محصولات کشاورزی همچون گندم، سیب، گلابی، پسته و گردو، در کنار فرهنگ بومی و طبیعت بکر ساردوئیه، فرصت‌های کم‌نظیری برای توسعه گردشگری فراهم کرده است.

وی افزود: بخش ساردوئیه نمادی از ظرفیت‌های بزرگ جیرفت است و با همراهی مردم و توجه مسئولان، می‌تواند به یکی از بکرترین مقاصد گردشگری جنوب کشور تبدیل شود.

وی با تأکید بر حفظ محیط‌زیست منطقه، گفت: در اجرای طرح‌های توسعه گردشگری باید مسیرهایی انتخاب شود که کمترین چالش زیست‌محیطی را داشته باشد و از آسیب به طبیعت جلوگیری کند.

استاندار کرمان افزود: انگیزه بالای مردم برای معرفی استعدادهای منطقه و برگزاری رویدادهای فرهنگی و اجتماعی، نشان‌دهنده عزم و اراده آنان برای پیشبرد برنامه‌های توسعه پایدار است.