۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۲

استاندارکرمان: ساردوئیه به تقویم گردشگری استان کرمان اضافه می‌شود

جیرفت- استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت‌های منحصر به‌ فرد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت، از ثبت نام این منطقه در تقویم گردشگری استان کرمان طی سال‌های آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، ظهر پنجشنبه در جشنواره گردو ساردوئیه اظهار داشت: تنوع محصولات کشاورزی همچون گندم، سیب، گلابی، پسته و گردو، در کنار فرهنگ بومی و طبیعت بکر ساردوئیه، فرصت‌های کم‌نظیری برای توسعه گردشگری فراهم کرده است.

وی افزود: بخش ساردوئیه نمادی از ظرفیت‌های بزرگ جیرفت است و با همراهی مردم و توجه مسئولان، می‌تواند به یکی از بکرترین مقاصد گردشگری جنوب کشور تبدیل شود.

وی با تأکید بر حفظ محیط‌زیست منطقه، گفت: در اجرای طرح‌های توسعه گردشگری باید مسیرهایی انتخاب شود که کمترین چالش زیست‌محیطی را داشته باشد و از آسیب به طبیعت جلوگیری کند.

استاندار کرمان افزود: انگیزه بالای مردم برای معرفی استعدادهای منطقه و برگزاری رویدادهای فرهنگی و اجتماعی، نشان‌دهنده عزم و اراده آنان برای پیشبرد برنامه‌های توسعه پایدار است.

