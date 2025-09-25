زیرساخت های گردشگری تپه تاریخی حسنلو تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر پنجشنبه در بازدید تپه تاریخی حسنلو در شهرستان نقده با تأکید بر جایگاه ویژه آثار تاریخی و فرهنگی استان در توسعه پایدار گردشگری، گفت: تپه حسنلو یکی از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی کشور است که می‌تواند در کنار سایر جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی منطقه، نقش مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا کند.

وی با اشاره به ضرورت حفاظت و مرمت این محوطه تاریخی، افزود: صیانت از میراث گذشتگان و معرفی صحیح آن به نسل‌های آینده، از اولویت‌های مدیریت استان است و در این راستا هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای متولی میراث فرهنگی انجام خواهد شد.

رحمانی در ادامه با تاکید بر اهمیت ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در محدوده تپه حسنلو، خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی مناسب در حوزه‌هایی همچون راه دسترسی، خدمات رفاهی و اطلاع‌رسانی گردشگری، می‌توان تپه حسنلو را به یکی از مقاصد شاخص گردشگری آذربایجان‌غربی تبدیل کرد.

وی توسعه گردشگری را عامل مهمی در رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و معرفی هویت فرهنگی استان دانسته و افزود: با نگاه علمی و بهره‌گیری از توان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، زمینه برای مطالعات گسترده‌تر و معرفی این اثر ارزشمند به جامعه جهانی فراهم خواهد شد.

بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از گلخانه هیدروپونیک امامزاده غریب حسن ارومیه

استاندار آذربایجان‌غربی پیش از ظهر پنجشنبه قبل از سفر به شهرستان نقده با حضور در محوطه آستان مقدس امامزاده غریب حسن (ع) ارومیه، از گلخانه هیدروپونیک تولید توت‌فرنگی بازدید کرد.

وی در این بازدید با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی، گفت: توسعه کشت هیدروپونیک یکی از روش‌های علمی و مدرن برای افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف آب و ارتقای کیفیت محصولات است.

رحمانی با تاکید بر تسریع در تکمیل پروژه و توسعه صادرات محصول، افزود: روند تکمیل فاز توسعه این پروژه باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بتوانیم با صادرات توت‌فرنگی باکیفیت به کشورهای هدف، زمینه ارزآوری و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کنیم.

این گلخانه به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و در زمینی به مساحت سه هکتار احداث شده و ظرفیت فعلی تولید آن سالانه بین ۲۵ تا ۳۵ تن برآورد می‌شود و با تکمیل فاز توسعه، میزان تولید به‌طور چشمگیری افزایش یافته و بستر صادرات محصول فراهم می‌شود.

تپه تاریخی حسنلو در ۹ کیلومتری شهر نقده واقع شده و با قدمتی چند هزار ساله، از مهم‌ترین محوطه‌های باستانی شمال‌غرب کشور به‌شمار می‌رود و کشف آثار ارزشمندی همچون "جام طلای حسنلو" در این محوطه، آن را به اثری جهانی و نمادی از تاریخ و تمدن کهن منطقه تبدیل کرده است.