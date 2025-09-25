به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «صباح خالد الصباح» ولیعهد کویت گفت: ما تجاوز وحشیانه اسرائیل علیه کشور برادر قطر را محکوم می‌کنیم.

وی افزود که هرگونه تهدید و تجاوز علیه کشوری در شورای همکاری خلیج فارس، تهدیدی برای همه کشورهای عضو این شورا است.

ولیعهد کویت با بیان اینکه منطقه شاهد تشدید خطرناک درگیری‌های نظامی و گسترش دامنه درگیری است، افزود: کشتار ده‌ها هزار نفر در غزه و گرسنه نگه داشتن مردم این باریکه چیزی جز اعمال نسل‌کشی نیست.

وی گفت: ما تجاوز اسرائیل علیه نوار غزه و همه سرزمین‌های فلسطینی را محکوم می‌کنیم. ما از تلاش‌های قطر، مصر و آمریکا برای دستیابی به آتش‌بس در غزه قدردانی می‌کنیم.

ولیعهد کویت اظهار داشت: ما بار دیگر سیاست شهرک‌سازی و کوچاندن اجباری فلسطینیان که توسط اشغالگران اسرائیلی دنبال می‌شود را محکوم می‌کنیم.