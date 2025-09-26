بهشتی: ۸۷ درصد مطالبات چایکاران رودسری پرداخت شد

یاسر بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند خرید تضمینی برگ سبز چای در رودسر اظهار کرد: تاکنون ۱۷ هزار تُن برگ سبز چای از چایکاران این شهرستان خریداری شده که از این میزان حدود ۳ هزار و ۸۰۰ تُن چای خشک در کارخانههای چایسازی شهرستان استحصال شده است.
وی با بیان اینکه ۸۷ درصد مطالبات چایکاران رودسری تاکنون پرداخت شده است، افزود: ارزش اقتصادی برگ سبز خریداریشده تاکنون ۳۶۶ میلیارد تومان برآورد میشود که از این میزان ۳۱۹ میلیارد تومان معادل ۸۷ درصد به حساب چایکاران واریز شده است.
رئیس اداره چای رودسر گفت: از مجموع مبلغ پرداختی، ۲۵۴ میلیارد تومان سهم کارخانجات بوده که معادل ۹۳ درصد پرداخت شده و ۶۵ میلیارد تومان نیز سهم دولت بوده که ۷۱ درصد آن تسویه شده است.
پیشگامی رودسر در پرداخت سهم کارخانهها
بهشتی با اشاره به عملکرد مثبت کارخانجات چایسازی در شهرستان رودسر اظهار داشت: این شهرستان یکی از مناطق پیشرو در تسویهحساب با چایکاران از سوی کارخانجات محسوب میشود که این مهم در رضایتمندی بهرهبرداران تأثیر چشمگیری داشته است.
وی با اشاره به جایگاه رودسر در تولید چای کشور گفت: این شهرستان با ۵ هزار هکتار سطح زیر کشت، ۸ هزار چایکار فعال و ۳۲ کارخانه چایسازی، حدود ۲۰ درصد باغات زیر کشت چای کشور را در اختیار دارد.
بهشتی در پایان با بیان اینکه روند پرداخت مطالبات چایکاران همچنان ادامه دارد، ابراز امیدواری کرد با حمایتهای دولت و همراهی کارخانهها، باقیمانده مطالبات نیز در کوتاهترین زمان ممکن تسویه شود.
