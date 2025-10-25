مرادی: خرید تضمینی چای در رودسر پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرادی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پایان خرید تضمینی برگ سبز چای در شهرستان رودسر اظهار کرد: در سال جاری ۱۸ هزار تن برگ سبز چای از کشاورزان رودسری خریداری شد.

وی با بیان اینکه از این میزان، ۹ هزار و ۶۰۰ تن معادل ۵۳ درصد از نوع درجه یک بوده است، افزود: ارزش ریالی کل برگ سبز خریداری‌شده ۳۸۷ میلیارد تومان برآورد شده که از این مبلغ تاکنون ۳۵۵ میلیارد تومان معادل ۹۲ درصد به حساب چایکاران واریز شده است.

فرماندار رودسر ادامه داد: سهم کارخانجات از مجموع خرید برگ سبز چای ۲۹۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۲۷۰ میلیارد تومان معادل ۹۳ درصد آن پرداخت شده است. همچنین سهم دولت ۹۷ میلیارد تومان بوده که ۸۵ میلیارد تومان معادل ۸۸ درصد آن تسویه شده است.

مرادی با قدردانی از تلاش چایکاران و همکاری دستگاه‌های مرتبط، تصریح کرد: پرداخت به‌موقع مطالبات چایکاران و حمایت از فرآیند تولید چای داخلی، از اولویت‌های دولت در بخش کشاورزی است.