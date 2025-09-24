حسن زاده: ۸۶ درصد از مطالبات چایکاران لنگرودی پرداخت شد

صادق حسن‌زاده ثابت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون ۸۶ درصد از مطالبات چایکاران لنگرودی پرداخت شده است، اظهار کرد: از این میزان ۷۳ درصد سهم دولت و ۸۸ درصد سهم کارخانجات چایسازی پرداخت شده است.

وی ارزش اقتصادی برگ سبز خریداری‌شده را ۳۶۵ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: تاکنون ۲۷ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران دریافت و حدود ۳ هزار و ۸۰۰ تن چای خشک در کارخانه‌های شهرستان استحصال شده است.

رئیس اداره چای شهرستان لنگرود در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای احیای باغات چای گفت: در دو سال گذشته، ۸۰۰ هکتار از باغات چای شهرستان لنگرود احیا شده است که نقش مهمی در افزایش تولید و بهبود کیفیت محصول داشته است.

حسن‌زاده ثابت همچنین از فعالیت ۳۱ کارخانه چایسازی در این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: این واحدها به صورت فعال در فرآیند استحصال چای خشک فعالیت دارند و سهم مهمی در فرآوری و اشتغالزایی منطقه ایفا می‌کنند.