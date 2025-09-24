  1. استانها
حسن زاده: ۸۶ درصد از مطالبات چایکاران لنگرودی پرداخت شد

لنگرود - رئیس اداره چای لنگرود از پرداخت ۸۶ درصد از مطالبات چایکاران این شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون ۲۷ هزار تُن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده است.

صادق حسن‌زاده ثابت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون ۸۶ درصد از مطالبات چایکاران لنگرودی پرداخت شده است، اظهار کرد: از این میزان ۷۳ درصد سهم دولت و ۸۸ درصد سهم کارخانجات چایسازی پرداخت شده است.

وی ارزش اقتصادی برگ سبز خریداری‌شده را ۳۶۵ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: تاکنون ۲۷ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران دریافت و حدود ۳ هزار و ۸۰۰ تن چای خشک در کارخانه‌های شهرستان استحصال شده است.

رئیس اداره چای شهرستان لنگرود در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای احیای باغات چای گفت: در دو سال گذشته، ۸۰۰ هکتار از باغات چای شهرستان لنگرود احیا شده است که نقش مهمی در افزایش تولید و بهبود کیفیت محصول داشته است.

حسن‌زاده ثابت همچنین از فعالیت ۳۱ کارخانه چایسازی در این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: این واحدها به صورت فعال در فرآیند استحصال چای خشک فعالیت دارند و سهم مهمی در فرآوری و اشتغالزایی منطقه ایفا می‌کنند.

