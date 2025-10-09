بهشتی: ۹۳ درصد مطالبات چایکاران رودسری پرداخت شد

یاسر بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند خرید تضمینی برگ سبز چای در رودسر اظهار کرد: از مجموع ۱۷۲۰۰۰ تُن برگ سبز چای خریداری شده حدود ۹۵۰۰ تن از کیفیت درجه یک برخوردار است.

وی افزود: ارزش اقتصادی برگ سبز خریداری شده تاکنون بالغ بر ۳۷۱ میلیارد تومان برآورد می‌شود که از این رقم، ۳۴۷ میلیارد تومان معادل ۹۳ درصد به حساب چایکاران واریز شده است.

رئیس اداره چای رودسر ادامه داد: از مجموع مبلغ پرداختی، سهم کارخانجات چای سازی ۲۶۲ میلیارد تومان بوده که ۹۴ درصد آن تسویه شده و سهم دولت نیز ۸۵ میلیارد تومان است که تاکنون ۹۲ درصد آن پرداخت شده است.

بهشتی با اشاره به آغاز برداشت چین چهارم چای در شهرستان رودسر گفت: رودسر با داشتن ۵ هزار هکتار باغ چای، ۸ هزار چایکار فعال و ۳۲ کارخانه چای‌سازی، حدود ۲۰ درصد از سطح زیر کشت چای کشور را به خود اختصاص داده است.