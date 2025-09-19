حمیدرضا ترقی قائم مقام حزب موتلفه، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اجلاس خاخامهای یهودی به میزبانی باکو اظهار کرد: در خبرها آمده است که صهیونیستها هفتادمین سالگرد «کنوانسیون سازمان مذهبی یهودیان جهان» را در باکو برنامهریزی کردهاند. این نخستین بار است که یک جریان یهودی تندرو و افراطی در کشوری مسلمان نفوذ میکند و میکوشد با پوشش مذهبی، اهداف سیاسی و فرهنگی خود را در آسیای میانه و دیگر کشورهای اسلامی دنبال نماید. بدیهی است برگزاری چنین اجلاسی در یک کشور مسلمان، با هدف ترویج یهودیت ضداسلام و صهیونیسم، خطری جدی برای جهان اسلام به شمار میرود. طبیعی است که اگر جهان اسلام نسبت به برگزاری این اجلاس واکنش نشان ندهد، صهیونیستها همانگونه که امروز در سرزمینهای اشغالی به کشتار مردم فلسطین مشغولاند، این سیاست را در دیگر کشورهای اسلامی نیز دنبال خواهند کرد و خواهند کوشید سلطه خود را بر جهان اسلام گسترش دهند.
صهیونیستها به دنبال گسترش توافق «آبراهام» در منطقه آسیای مرکزی
ترقی درباره اهداف چندگانه این اقدام گفت: هدف این اقدام به نظر میرسد چندگانه باشد: نخست، گسترش توافق «آبراهام» که پنج سال پیش توسط ترامپ طراحی شد و در راستای عادیسازی روابط کشورهای اسلامی با تلآویو قرار داشت؛ دوم، نفوذ نرم فرهنگی و مذهبی در جهان اسلام و کشورهای اسلامی منطقه؛ سوم، بهرهبرداری از موقعیت ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان که همسایه ایران، روسیه و ترکیه است و میتواند زمینهساز گسترش طرح «اسرائیل بزرگ» شود؛ و چهارم، نمایش مشروعیت جریان تندرو صهیونیستی و تحکیم جایگاه بینالمللی آن، تا از این طریق بتوانند بخشی از تنفر جهانی ایجادشده علیه خود را جبران نمایند. همچنین هدف دیگر این جریان ارسال پیامی به کشورهای مسلمان آسیای میانه است مبنی بر اینکه راه عادیسازی روابط با اسرائیل گشوده است و همانگونه که آذربایجان این ارتباط را برقرار کرده، دیگر کشورها نیز میتوانند همین مسیر را طی کنند.
وی با بیان خطرات این روند برای جهان اسلام تأکید کرد: خطر اصلی این روند برای جهان اسلام در چند محور قابل بررسی است: نخست آنکه اقدام باکو در واقع پشت کردن یک کشور مسلمان به آرمان فلسطین محسوب میشود و این مسئله رفتاری زشت، وقیح و اهانتآمیز نسبت به ملت مظلوم فلسطین است. دوم، این روند به معنای دوستی با دشمنترین جریان علیه مسلمانان است.
قائم مقام حزب موتلفه یادآور شد: امروز دشمنتر از صهیونیستها نسبت به مسلمانان وجود ندارد و قرآن نیز به روشنی تأکید کرده است که «لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الْیَهُودَ» دشمنترین دشمنان مسلمانان همین یهودیان متعصب و جریان صهیونیستیاند. سوم، ارتباط با شقیترین و جنایتکارترین رژیم ضداسلامی است؛ رژیمی که مورد نفرت ملتهای جهان قرار گرفته و در سراسر دنیا علیه آن شعار داده میشود و همگان به جنایتکار بودن، خونریز بودن و بیرحمی آن اذعان دارند.
ترقی گفت: طبیعی است که دوستی با چنین جریان و رژیمی نه تنها برای یک کشور اسلامی اعتباری باقی نمیگذارد، بلکه موجب سرافکندگی و افزایش تنفر جهانی حتی نسبت به خود مسلمانان خواهد شد. چهارم، حمایت از شکلگیری یک دولت نامشروع و غاصب در منطقه و رسمیت بخشیدن به آن است؛ امری که در واقع پذیرش یک سرطان در قلب جهان اسلام خواهد بود و میتواند سرانجام به نابودی و فروپاشی امت اسلامی منجر شود.
پیامدها و ضرورت مقابله جهان اسلام با اجلاس خاخامهای باکو
ترقی همچنین درباره پیامدهای داخلی این روند افزود: این روند بدون تردید پیامدهای دیگری نیز خواهد داشت؛ از جمله ایجاد شکاف عمیق میان دولت و ملت آذربایجان. زیرا ملت آذربایجان مردمی مسلمان با سابقهای ریشهدار در اسلام هستند و زیر بار چنین ننگی نخواهند رفت. این امر در نهایت آذربایجان را در جهان اسلام منزوی خواهد ساخت و بهعنوان خیانتی علیه امت اسلامی ارزیابی خواهد شد. ازاینرو، به طور طبیعی، واکنشهای جهان اسلام علیه دولت باکو اجتنابناپذیر خواهد بود.
وی با انتقاد از غفلت سازمانهای بینالمللی تصریح کرد: متأسفانه از فرصت اجلاس اخیر در دورههای بینالمللی برای طرح این مسئله استفاده نشد، اما در آینده باید از ظرفیت شورای هماهنگی میان کشورهای اسلامی برای مقابله با چنین روندی بهره گرفت. همچنین لازم است در سازمانهایی نظیر شانگهای و بریکس نسبت به خطر نفوذ صهیونیسم تندرو در منطقه آسیای مرکزی و کشورهای عضو، اقدامات هماهنگ و جدی صورت گیرد. این خطر از منظر فرهنگی و نرمافزاری کمتر از جنایات نظامی نیست؛ همانگونه که امروز رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین حملات نظامی انجام میدهد، به موازات آن در حال پیشبرد یک تهاجم فرهنگی نیز هست.
قائم مقام حزب موتلفه همچنین تأکید کرد: جهان اسلام باید بداند که اغلب خاخامهایی که در چنین اجلاسهایی شرکت میکنند، به کشتار و نابودی مسلمانان اعتقاد دارند و هیچیک از لفاظیهای دوستانه آنان با دولتهای اسلامی را نمیتوان بر پایه صداقت تلقی کرد. بنابراین، ضروری است که از همین امروز، با تحرکات سیاسی و فرهنگی در جهان اسلام، زمینه برگزاری این اجلاس و نشستهای مشابه در باکو و دیگر کشورهای اسلامی متوقف گردد.
نظر شما