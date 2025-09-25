دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی: حمایت از دولت تکلیف دینی، شرعی و سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی امانی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در ساری اظهار کرد: حزب مؤتلفه اسلامی در دوره چهاردهم فعالیت خود سفرهای استانی را آغاز کرده و این سومین سفر استانی در این دوره است که با حضور در استان گلستان و مازندران پیگیری‌های تشکیلاتی انجام شد.

وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای منا، شهدای خدمت و دانشمندان هسته‌ای، افزود: خون شهدا ضامن پایداری و ثبات ایران اسلامی است و ما به چنین سرمایه‌های انسانی افتخار می‌کنیم.

امانی با اشاره به موفقیت‌های ورزشی نیز گفت: افتخارآفرینی دلاورمردان کشتی آزاد و فرنگی مازندران موجب سربلندی جمهوری اسلامی ایران در صحنه‌های بین‌المللی شد و این موفقیت‌ها را به مردم ایران و به ویژه مردم مازندران تبریک می‌گوئیم.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی به ساختار تشکیلاتی حزب اشاره کرد و بیان داشت: در کنار معاونت سازماندهی، معاونت برنامه‌ریزی با ۸ کارگروه تخصصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فعالیت می‌کند. خروجی جلسات هفتگی این کارگروه‌ها مکتوب شده و برای استفاده به دولت، مجلس و قوه قضائیه ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: در مجلس کنونی ۲۲ نفر از اعضای حزب حضور دارند و ریاست فراکسیون بر عهده نماینده تهران است. خروجی‌های مرکز مطالعات حزب از طریق فراکسیون به مجلس منتقل می‌شود و برای دولت نیز مستقیم ارسال خواهد شد.

امانی با اشاره به تعامل با دولت گفت: سال گذشته هیئتی از شورای مرکزی حزب ضمن تبریک به رئیس‌جمهور، آمادگی هرگونه همکاری را اعلام کرد. ما نظر رهبر انقلاب مبنی بر حمایت از دولت را تکلیف خود می‌دانیم و معتقدیم این حمایت باید به انسجام ملی منجر شود. در مقابل هرگونه اقدامی که بخواهد وحدت را خدشه‌دار کند ایستادگی خواهیم کرد.

وی همچنین به سه نامه اخیر حزب به رئیس‌جمهور در حوزه اقتصادی اشاره کرد و افزود: اولین نامه درباره حمایت از بنگاه‌های کوچک و جذب نیروی انسانی بود، دومین نامه به تغییر ساختار اقتصادی اختصاص داشت و سومین نامه نیز پیشنهادهای تکمیلی در این زمینه را مطرح کرد. به باور ما اگر دولت به این دیدگاه‌ها توجه کند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد.