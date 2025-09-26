به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، همزمان با آغاز سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی رهبران و سران کشورهای جهان او را هو کردند و سخنرانی او در دقایق اولیه با سروصدای زیاد حضار آغاز شد.
با آغاز سخنرانی نتانیاهو، برخی از سران و رهبران کشورهای جهان سالن مجمع عمومی سازمان ملل را ترک کردند.
باراک راوید: سالن سخنرانی نتانیاهو کاملاً خالی شد
باراک راوید، خبرنگار صهیونیستی وبسایت آکسیوس با انتشار تصویر خروج سران و رؤسای کشورهای جهان هنگام آغاز سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد سالن مجمع عمومی سازمان ملل هماکنون خالی است.
تظاهرات گسترده در برابر سازمان ملل همزمان با سخنرانی نتانیاهو
همزمان با سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل، شهروندان آمریکایی در برابر ساختمان سازمان ملل تظاهرات گسترده برپا کردهاند، شرکت کنندگان در این تظاهرات، با تاکید بر حمایت خود از غزه، جنایات مستمر اشغالگران صهیونیست را محکوم کردند.
نتانیاهو باز هم با خودش نقشه آورد و مدعی شد دشمنانش را شکست داده است!
نظر شما